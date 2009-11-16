Son buzul çağı sadece 6 ayda gelmiş

Yeni bir araştırma, Avrupa'ya son buzul çağı sadece 6 ay içinde geldiğini ortaya çıkardı.



Daha önceki araştırmalarda, 13 bin yıl önceki son buzul çağının gelmesinin 10 yıllık bir süreç içinde olduğu iddia edilmişti.



Ancak bilim adamları, şimdi bu sürecin 20 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.



Daily Mail'deki habere göre, araştırmanın başkanı Jeoloji bilimleri profesörü William Patterson, Kuzey Yarıküre'nin, Körfez akıntısının aniden yavaşlamasıyla donduğunu, buzulların kuzey kutbundan yüzlerce kilometre güneye yayıldığını söyledi.



"Britanya'yı kuzey kutbuna götürüp bırakmak gibi..."



Patterson, bunun o dönemde yaşayanlar açısından çok ani olduğunu belirterek, "Bu olay, Britanya'yı alıp birkaç ay içinde kuzey kutbuna götürüp bırakmak gibi bir şey" dedi.



Araştırması New Scientist dergisinde yayımlanan Patterson'un bulguları, Batı İrlanda'daki Lough Monreagh gölünden çıkarılan çamur birikintileri üzerinde yapılan incelemelere dayanıyor.



Patterson, bu bölgeyi, "bilimsel anlamda dünyadaki en iyi çamura sahip" yer olarak tanımlıyor.



Patterson, çamur tabakalarını hassas bir robot bıçağıyla 0,5 milimetre kalınlıkta kesti. Her bir tabakanın üç aylık çökeltiyi gösterdiği belirtilerek, böylece bu tabakalar arasındaki değişikliklerin bu çok kısa zaman dilimlerindeki ısı değişimini göstermede kullanıldığı bildirildi.



Araştırma sonucunda Patterson, ısının birden bire düştüğünü ve göldeki bitki ve hayvanların birkaç ay içinde hızla yok olduğunu belirledi.



Müteakip buzul çağı 1300 yıl sürmüş ve muhtemelen Kanada'daki Agassiz gölünün sularının aniden boşalarak buz gibi sularının Kuzey Atlantik ve Kuzey Buz Denizine yayılmasıyla ortaya çıkmıştı.



Bu olay, körfez akıntısını bozmuş ve buzulların oluşmasına yol açmıştı. Bazı bilim adamları, Grönland buzulları erirse bunun okyanus akıntılarını bozabileceğini ve benzeri bir etkide bulunabileceğini söylüyor.

