Son bir yılın zam şampiyonları: Kolonya, sarımsak, bilgisayar

Haziran ayında enflasyon beklentilerin üzerinde, yüzde 1.62 artarken, yıllık bazda en çok zam gören ürünler de belli oldu.



Dr. Oğuz Demir’in sosyal medyada paylaştığı verilere göre son bir yılda fiyatı en çok artan ürün, yüzde 73 zam gören kolonya oldu. Onu yüzde 68’le sarımsak, yüzde 63’le bilgisayar izledi.

Gıda ürünlerinden mercimek yıllık yüzde 61 zamla dördüncü sırada, kabak çekirdeği yüzde 59 zamla beşinci sırada yer aldı.

Bir başka gıda ürünü, kabak yüzde 55 zamla, aynı oranda zam gören porselen ev eşyasıyla altıncı sırayı paylaştı.

İthal telefonlarda kur etkisi...

Son bir yılda cep telefonuna yüzde 54, uçak biletlerine 53 zam geldiği görüldü. Altın yüzde 52, dizel araba yüzde 47 zam gördü.

Meyvelerden elma ve kayısı da yüksek zamlarla dikkat çekti. Elmaya son bir yılda yüzde 43, kayısıya yüzde 42 zam geldi.