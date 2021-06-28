Son bir yılda konut fiyatları yüzde 31 arttı; müstakil konutlarda artış oranı yüzde 64'ü geçti

Konut piyasasındaki gelişmeleri izleyen Endeksa.com’un verilerine göre son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı. Türkiye genelinde müstakil konutlar ise son bir yılda yüzde 64,43 oranında artış gösterdi. Müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl oldu

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü. Endeksa.com’un verilerine göre, Muğla’da müstakil konutlar son bir yılda yüzde 64,53 oranında artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 7 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 1 milyon 959 bin 246 TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 35 yıl oldu. Antalya’da ise müstakil konutlar son bir yılda yüzde 70,71 oranında artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 910 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 347 bin 480 TL, yatırımın geri dönüş süresi 32 yıl.

"Düşüş beklemiyoruz"

Rakamları değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandeminin gayrimenkul sektörüne etkilerini konut, arsa ve ticari gayrimenkuller açısından ayrı değerlendirmek gerektiğini belirterek, “Konut tarafına baktığımızda, pandemi ile birlikte yeni yaşam koşullarımıza uygun konut talebi arttı ve daha büyük, balkonlu, bahçeli, müstakil evlerde stoklar azaldı. Geldiğimiz noktada emlak danışmanları bu tür konut tiplerinde portföy bulmakta güçlük çekiyor. Konut fiyatları da oldukça yüksek seviyelerde. Pandeminin etkisinin bitmesi ile fiyatlar biraz düşüş gösterse bile konut üretim maliyetlerinin çok artması sebebiyle konut fiyatlarında önemli bir düşüş beklemiyoruz” dedi.