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Ekonomi

Son bir yılda internetten 85 milyar liralık kartlı alışveriş yapıldı

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Son bir yılda internetten yapılan toplam kartlı ödeme tutarının 85 milyar liraya ulaştığı ve yine Temmuz ayında “Motorlu Taşıt Vergisi” ödemelerinin üçte ikisinin ise internetten kartla gerçekleştirildiği belirlendi

23 Ağustos 2017 14:32

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Son bir yılda internetten yapılan toplam kartlı ödeme tutarının 85 milyar liraya ulaştığı ve yine Temmuz ayında “Motorlu Taşıt Vergisi” ödemelerinin üçte ikisinin ise internetten kartla gerçekleştirildiği belirlendi.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılı temmuz ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre internetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artması kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, 2016 yılı Ağustos-2017 yılı Temmuz dönemi arasını kapsayan son bir yılda 84.7 milyar lira internetten kartlı ödeme yapıldı. Yıllık yüzde 44 olan büyüme hızının bu seviyede devam etmesi halinde 2017 yılı sonunda internetten kartlı ödeme tutarının 98.4 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.
Mobilya, market ve giyim sektörlerinde internetten kartlı ödemeler 2’ye katlandı 
Temmuz ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 144 milyon lira ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artışla mobilya ve dekorasyon internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu. 363 milyon lira ve yüzde 119 artışla market ve AVM, 350 milyon lira ve yüzde 102 artışla giyim ve aksesuar, 106 milyon lira ve yüzde 91 artışla ise sağlık ürünleri/kozmetik sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler arasında yer aldı.
Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde kredi kartları tercih edildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri kapsayan “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektöründe kredi kartlarıyla 3 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 büyümeye denk gelirken, toplam kredi kartı ödemeleri içindeki vergi ödemeleri payı yüzde 4.7’den yüzde 5.5’e yükseldi. Bu artış kullanıcıların kredi kartlarını, bütçelerini daha verimli yönetebilmek için zorunlu ödemelerde (vergi, sigorta, BES vb.) daha etkin kullandığı bir ödeme aracı olarak konumlandırdığını gösteriyor.
Kartlarla yapılan vergi ödemelerinin yarısından fazlası internetten yapıldı
İnternetten yapılan kartlı ödemeler incelendiğinde ise kamu ve vergi ödemelerinin yüzde 59’unun internetten yapıldığı görülüyor. 1.8 milyar liralık ödeme tutarı ile “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektörü, temmuz ayında internetten en fazla ödeme yapılan sektör oldu. 
(Tablolar)
 

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