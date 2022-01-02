Son bir yılda hangi partiler üye kaybetti, en çok üyeye sahip ilk 5 parti hangileri?

Son bir yılda AKP 146 bin; MHP ise 17 bin üyesini kaybetti. İyi Parti 95 bin, CHP ise 49 bin yeni üye kazandı. En çok üyeye sahip ilk 5 parti AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve DP oldu.

Son bir yılda siyasi partilerin üye sayısında ittifak bazlı değişim yaşandı. 2021'de Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'de üye düşüşü oldu, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İyi Parti üye sayısını artırdı.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, 2021 yılına 11 milyon 157 bin 656 üye ile başlayan iktidar partisi AKP, yılı 11 milyon 11 bin 725 üye ile kapattı. Böylece sadece AKP, 145 bin 931 üye kaybetti. İttifakın küçük ortağı MHP'de de kısmi düşüş yaşandı. 2021 Ocak ayında 490 bin 131 üyesi bulunan MHP'nin 16 bin 939 üye kaybederek 473 bin 192 üyeye düştüğü görüldü.

2021 yılında ‘hedef 400 bin üye' sloganı ile hareket eden İyi Parti, rekor kırdı. 2021'in ocak ayında 330 bin 450 üyesi olan İyi Parti, 95 bin 169 yeni üye kazanarak 425 bin 619 üyeye çıktı. Millet İttifakı ortağı CHP'nin de üye sayısı arttı. 1 milyon 250 bin 635 üyesi varken, bu sayı 1 milyon 299 bin 235'e çıktı. CHP üye sayısını 48 bin 600 artırdı.

DP, 406 bin 280. Saadet Partisi, 269 bin 538. Yeniden Refah Partisi, 148 bin 724. BBP, 59 bin 830. DEVA Partisi, 101.771, HDP, 41 bin 22. Gelecek Partisi, 34 bin 45.

Siyasi parti sayısındaki artış dikkat çekti. 2021'de 21 yeni parti kuruldu. Aralarında; Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi ve Zafer Partisi de var.