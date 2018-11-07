Son bir yılda bankacılık sektöründe bin 721 kişi işsiz kaldı

Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte vatandaşa hayat pahalılığı olarak yansıyan ekonomik sıkıntının devamını kapanan iş yerleri ve işten atmalar aldı. Bu süreçte işsizler ordusuna yenileri eklendi. Son bir yılda bankacılık sektöründe 1721 kişi işini kaybetti. Bu yılın 10 ayında ise 87 bin iş yeri kapandı.

Ekonomik kriz derinleşirken hemen her sektörde iflas, işyeri , şube kapatma haberleri geliyor. 2015’te 201 bin 205 kişiye istihdam sağlayan bankacılık sektöründe aradan geçen üç yılda neredeyse emekçi kıyımı yaşandı. Bu yılın eylül ayında bankacılık alanında çalışan kişi sayısı 193 bin kişiye geriledi.

Bir taraftan işsizler ordusu artarken diğer taraftan da kamuya yerleşenlerde de güvencesizlik yaygınlaşıyor. DİSK/Genel-İş Sendikası, “Kamu İstihdam Raporu”na göre, AKP kamuda kadrolu yerine “sözleşmeli” istihdamı tercih ediyor. 2016-2017 döneminde sözleşmeli personel sayısı 66 bin artarken memur sayısı 23 bin azaldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in verdiği bilgilere göre ise bu yılın 10 ayında, 87 bin 258 esnaf ve sanatkâr işletmesi kapandı. Geçen yılın 10 aylık dönemine göre kapanan işyeri sayısı yüzde 11.13 arttı.

153 şube kapandı

Bankacılık sektörü hem gelişen teknolojiler hem yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle önemli bir istihdam kaybı içinde. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıkladığı 2018 yılı Eylül sonu verilerine göre sektördeki çalışan sayısı 193 bin 343 kişiye geriledi. Son bir yılda net olarak 1721 bankacı işsiz kaldı. Toplam çalışan sayısı geçen yılın aynı döneminde 195 bin 64 kişiydi. Ayrıca bankacılık sektöründeki çalışan sayısı 2015 sonunda 201 bin 205 kişiye kadar çıkmıştı. Bu yılın dokuz ayında bankalar 153 şubesini kapatırken sektördeki toplam şube sayısı ise 10 bin 505 adede geriledi.

Son bir yılda en dikkat çekici kan kaybı ise yabancı sermayeli bankalarda görüldü. Eylül sonu itibarıyla yabancı sermayeli bankalarda çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 887 kişi azalarak 54 bin 707 kişiye geriledi. Çalışan sayısı özel sermayeli bankalarda 752 kişi azalırken, kamu bankalarında 1731 kişi, kalkınma bankalarında 200 kişi arttı. Yine eylül verilerine göre bankalarda çalışanların yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek. Eylül 2018 dönemi itibarıyla, çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşuyor. Bu oran ortaöğretim için yüzde 13. Bankacılık sisteminde Eylül 2018 itibarıyla faaliyet gösteren banka sayısı ise 52.

9 bin kişi işinden oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu Temmuz 2018 ve Türkiye İş Kurumu Ağustos 2018 verilerinin değerlendirildiği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni’nin 77. sayısında Temmuz 2018’de Temmuz 2017’ye göre 4/A sigortalı çalışan sayısında toplamda 469 bin artış oldu.

Temmuz 2018’de kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Temmuz 2017’ye göre 35 bin (yüzde 1.2) artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre 9 bin kişi azaldı. Temmuz 2017’ye göre Isparta, 8 bin artış ile kamu çalışanı sayısı en fazla artan il oldu. Isparta’yı, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya izledi.