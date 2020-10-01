Son bir yılda 89 firma borç yapılandırdı

Son bir yılda Türkiye’de 89 firma borç yapılandırmaya gitti.

Dünya’da yer alan habere göre, Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 15 milyar 270 milyon lira olduğunu bildirdi.

Yapılandırılan şirketlerin 40’I İstanbul’da yer alıyor. Borç yapılandırması alan şirketlerin 31’i imalat sanayinde, 16’sı toptan ve perakende ticaret alanındayken, 14’üyse turizmde yer alıyor.