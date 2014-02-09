Son bir yılda 15 bin yeni milyoner!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın sonu itibarıyla bankalardaki toplam mevduat 945,8 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın yaklaşık yüzde 62'sine karşılık gelen 584 milyar liralık kısmı Türk Lirası cinsinden mevduatlardan oluştu.

Söz konusu tutarın yüzde 46'sını, 1 milyon ve üzerindeki TL mevduatları oluşturdu.

Banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde parası bulunan yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları TL mevduat tutarı 2013'te, 2012'ye göre yüzde 12,4 artış göstererek 267,2 milyar liraya ulaştı.

Bu tutarı 126,4 milyar lira ile 50 bin-250 bin lira arasındaki mevduatlar, 93,8 milyar lira ile 250 bin-1 milyon lira arasındaki mevduatlar, 67,1 milyar lira ile 10 bin-50 bin lira arasındaki mevduatlar ve 29,4 milyar lira ile 10 bin liraya kadar mevduatlar izledi.

15 bin kişi daha ‘’milyoner kulübü’nde

Mevduat türleri mudi sayısı açısından değerlendirildiğinde, toplam mudi sayısı yıllık bazda yüzde 8,9 arttı ve 2013 sonu itibarıyla 58 milyon 230 bin 978'e ulaştı.

Geçen yılın sonu itibarıyla toplam mudilerin içinde, hesabında 10 bin liraya kadar mevduat bulunan kişi ve kuruluşların sayısı 55 milyon 343 bin 962 olarak belirlenirken, 1 milyon lira ve üzerinde paraya sahip yurt içi yerleşik mevduat sahibi sayısı 2012'nin sonuna göre yüzde 28 civarında artarak 66 bin 846'ya çıktı.

Söz konusu rakamın 2012'de 52 bin 153 olduğu dikkate alındığında, "milyonerler kulübü”ne 2013'te 14 bin 693 kişi daha katılmış oldu.

