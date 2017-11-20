Son bir haftada karaya vurdular

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, biri bugün olmak üzere son bir hafta içinde iki caretta caretta ile bir yunus ölüsünün karaya vurması endişe yarattı.

Göltürkbükü Mahallesi, Kızılburun Mevkisi\'ndeki Hekimköy Tatil Sitesi önünde boylu boyunca uzanan İncilipınar Koyu\'nda, bir hafta içerisinde iki deniz kaplumbağası ve bir yunus ölüsü karaya vurdu. Bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirten balıkçı Ali Kara (54), \"Bu aralar Bodrum ve Güllük koylarında ölü carettalara çok sık rastlıyoruz. Birçoğu tekne çarpması, darp edilme veya ağlara takılıp boğularak telef olmuş. yani ölümler doğal yollardan değil. Bu bizleri daha çok üzüyor. Bir an önce nesli tükenmekte olan bu canlıların korunması için önlem alınmalı\" dedi.

Geçen hafta ilk olarak 1.20 metre boyundaki bir yunusun karaya vurduğunu belirten Hekimköy Tatil Sitesi Müdürü Hulusi Aydemir, \"Ağzından kan geliyordu. Kısa bir süre sonra da zaten can verdi. Yunusun ölüm nedeninin araştırılması için ilgili makamlara bilgi verdik. İstanbul Teknik Üniversitesi\'nden (İTÜ) gelen bir uzman ekip, gerekli incelemeleri yapıp, otopsi için parça aldı. Ancak, sonucunu biz de öğrenemedik. Sonucu bizler de merak ediyoruz. Deniz canlılarının ölümlerinde son zamanlarda ciddi bir artış var. Bugün de bir caretta caretayı karaya vurmuş ölü olarak bulduk\" dedi.



FOTOĞRAFLI