Son bir haftada IŞİD ve Taliban saldırılarında 200 Afgan öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Afganistan’da Cuma günü Şii bir camide gerçekleşen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 54’e yükselmesiyle birlikte ülkede son bir haftada gerçekleşen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 200 oldu.

IŞİD ve Taliban terör örgütü üyeleri Afganistan’da hükümeti ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Salı gününden bu yana ülkede IŞİD ve Taliban militanları toplam yedi büyük saldırı gerçekleştirdi.

IŞİD bazı aşırıcı gruplar tarafından ‘dininden dönmüş’ olarak yorumlanan Şii Müslümanları ve sivilleri hedef alırken, Taliban ise daha çok güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. IŞİD Şii azınlıklara karşı savaş açtıklarını ve gelecek saldırılarda hedef alınacaklarını duyurmuştu.

(Fotoğraflı)