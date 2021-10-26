Son bir aydaki Koronavirüs vakalarının yüzde 35'i çocuklar ve gençlerden oluştu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir aydaki koronavirüs vakaları içinde 19 yaş ve altındakilerin oranı yüzde 35'e ulaştı.

Son bir aylık dönemde, Covid-19 vakalarının yüzde 29'unu 10-19, yüzde altısını ise 0-9 yaşlarındakiler oluşturdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Ailelerin 12 yaş ve üstündeki çocuklarına aşı yaptırmaları hem çocuklarının riskten korunmasını hem de virüsün yayılımının önlenmesini sağlayacaktır" dedi.

Covid-19'un bebek ve çocuklar dahil her yaştan insanı hasta edebildiğini belirten Kayıpmaz, "Covid-19'a yol açan SARS-Cov-2'nin bulaşıcılığı, mutasyonlar sonucunda arttı. Bu durum, özellikle eğitim yaşamında ve sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçiren, hareketliliği yüksek olan çocuk ve gençlerde vakaların artmasına yol açıyor" diye konuştu.

"Çoğunluğu hastalığı ağır geçirmiyor"

Hastalığı herhangi bir belirti göstermeden veya hafif geçiren çocukların da virüsü bulaştırdıklarını belirten Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"Çocuk ve gençlerin çoğunluğu, kronik hastalığı bulunmadığı, vücutlarının virüse karşı dirençleri fazla olduğu için hastalığı ağır geçirmiyor. Diğer yaş gruplarına göre aşılama oranının daha düşük olduğu çocuk ve gençlerde vaka görülme sıklığı artıyor. Bu durum, virüsün ev içinde bulaşmasına yol açıyor."