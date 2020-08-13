Son bir ayda en az 32 kadının öldürüldüğünü açıklayan CHP'li Kaftancıoğlu: İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmak cinayetlere ortak olmaktır

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 11 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de en 32 kadının öldürüldüğünü açıkladı. İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Yaşamak ve yaşatmak; esir değil eşit olmak için İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmak kadın cinayetlerinin suç ortağı olmaktır” dedi.

CHP’li Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı görsellerde kadınları katleden erkeklerin yakınlık derecelerini ve nasıl öldürüldüklerini kamuoyu ile paylaştı. Kadına şiddetin ve kadın-erkek eşitsizliğinin son bulması gerektiğini kaydeden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, öldürülen kadınların isimleriyle birlikte İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerini ve katledilen kadınların hikayelerini paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun öldürülen kadınların isimlerine ve hikayelerine yer verdiği paylaşım şu şekilde:

11 Temmuz | Zeynep Ünlütürk’ün boşanma sürecinde olduğu erkek, hem Zeynep Ünlütürk’ü hem de annesi Melahat Ünlütürk’ü Sakarya’da öldürdü. Sema Dağ ise Ordu’da sokak ortasında eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü. #İstanbulSözleşmesiYaşatır

12 Temmuz | Hatice Turan ve kızı Esila Turan, Hatice Turan’ın eski evli olduğu erkek tarafından Tekirdağ’da öldürüldü. Sabriye Yıldız ise yine eski evli olduğu erkek tarafından Bursa’da av tüfeğiyle öldürüldü. #İstanbulSözleşmesiYaşatır

14 Temmuz | Sultan Kaya eski evli olduğu erkek tarafından İzmir’de, Enkhmunkh Erdene sevgilisi olan erkek tarafından İstanbul’da ve Fatma Altınmakas cinsel saldırıya uğradıktan sonra evli olduğu erkek tarafından Muş’ta katledildi. #İstanbulSözleşmesiYaşatır

16 Temmuz | Pınar Gültekin, üniversite öğrenimi gördüğü Muğla’da ayrılmak istediği erkek tarafından darp edildikten sonra boğularak öldürüldü.

18 Temmuz | Hamdiye Şık, Diyarbakır’da arazi kavgası sebebiyle eski evli olduğu erkek tarafından katledildi.

21 Temmuz | Seher Fak, Antalya’da oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

22 Temmuz | Bahar Özcan, İstanbul’da evli olduğu erkek tarafından; Hamide Yiğiter seyir halindeki arabada çapraz ateşle; Mücella Demir ise Diyarbakır’daki evinde öldürüldü.

25 Temmuz | Gönül Gökçe, Bartın’da evli olduğu erkeğin babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

27 Temmuz | Sümeyye Ateş ve annesi Şule Ateş, Mersin’de Sümeyye Ateş’in boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.

29 Temmuz | Derya Aslan, evli olduğu erkeğin barışma isteğini reddettiği için İstanbul’da öldürüldü.

30 Temmuz | Süheyla Yılmaz evli olduğu erkek tarafından Niğde’de, Emine Yanıkoğlu ise yine evli olduğu erkek tarafından Ankara’da pompalı tüfekle öldürüldü.

31 Temmuz | Döndü Kandur ve Beyza Kandur’un kızı ve ablası Gülbeyaz Genç'in eski evli olduğu erkek tarafından Sivas'ta öldürüldü.

2 Ağustos | Fatma Altun evli olduğu erkek tarafından Osmaniye’de; Sevgi Yavuz boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından Kahramanmaraş’ta öldürüldü. Hatice Şimşek ise Antalya’da birlikte olduğu erkeğin evinde ölü bulundu.

4 Ağustos | Yonca Tatarka boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından Balıkesir’de; Fati Zengin ise evli olduğu erkek tarafından Kastamonu’da öldürüldü.

5 Ağustos | Dilek A. Ankara’da evli olduğu erkek tarafından iş yerinde vurularak öldürüldü.

6 Ağustos | Makhfırat Ashurova, İstanbul’da evine gelen erkek tarafından öldürüldü.

10 Ağustos | Merve Yeşiltaş birlikte olduğu erkek tarafından Ordu’da; Dilan Karataş ise babası tarafından Hatay’da ağaca asılarak öldürüldü.