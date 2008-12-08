Son beş yılda 28 işkolunun 25’inde istihdam arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre, son 5 yılda 28 iş kolunun 25'inde istihdam arttı. İstihdamın en çok arttığı iş kollarının başında "gemi", "sağlık", "gazetecilik" ve "ardiye ve antrepoculuk" geliyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 2003-2008 yıllarının Temmuz aylarında yayımladığı "İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikleri Hakkında Tebliğlerde" yer alan bilgilere göre, istihdam 28 iş kolunun 25'inde artış gösterdi. İş kollarındaki istihdam artış oranı yüzde 91 ile 4,3 arasında değişiyor.



İstihdamın en çok arttığı iş kollarının başında "gemi" iş kolu geliyor. Son dönemde Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde artan kapasite ve ölümlü iş kazaları ile gündeme gelen iş kolunda, 2003 yılının Temmuz ayında 9 bin 930 kayıtlı işçi bulunurken bu sayı bu yılın Temmuz ayında 18 bin 976'ya yükseldi. Bu dönemde iş kolundaki istihdam artış oranı yüzde 91'i buldu.



İstihdamın en fazla arttığı ikinci iş kolu ise "sağlık". İş kolunda Temmuz 2003'te 59 bin 288 kişi istihdam edilirken, bu sayı 2008 yılının aynı ayında 98 bin 688'e ulaştı. İş kolundaki istihdam artış oranı 66,4'e ulaşırken, son dönemde özel sektörün sağlık alanında yoğunlaşan yatırımlarının bu artışın en önemli nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor.



"Gemi" ve "sağlık"tan sonra son 5 yıllık dönemde istihdamın en fazla arttığı iş kolları, yüzde 59,8'lik oranla "gazetecilik" ve yüzde 57,2'lik oranla "ardiye ve antrepoculuk" olarak sıralanıyor.



İstihdamın arttığı iş kolları arasında "madencilik", "petrol, kimya ve lastik", "gıda sanayi", "dokuma", "deri", "ağaç", "kağıt", "basın ve yayın", "banka ve sigorta", "çimento, toprak ve cam", "metal", "inşaat", "enerji", "kara taşımacılığı", "deniz taşımacılığı", "hava taşımacılığı", "haberleşme", "eğlence yerleri", "milli savunma" ve "genel işler" bulunuyor.



En büyük gerileme demir yollarında



Öte yandan, bazı iş kollarında 2003-2008 yıllarına kapsayan dönemde istihdam oranlarında azalma yaşandı.



İstihdamın en fazla gerilediği iş kollarının başında ise "demiryolu taşımacılığı" geliyor. İş kolunda 2003 yılı Temmuz ayında 36 bin 111 kayıtlı işçi bulunurken bu sayı geçen yıllarla birlikte 26 bin 525'e geriledi. İş kolunda istihdamdaki gerileme yüzde 26,5'i buldu.



İstihdamdaki bu daralma, iş kolunda örgütlü bulunan tek sendika olan Demiryol-İş tarafından çeşitli vesilelerle hazırlanan raporlara da yansıdı. Sendikanın, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal hazırlıklarla ilgili hazırladığı raporda, iş kolundaki istihdam daralmasına dikkat çekildi.



TCDD'nin, 2007 yıl sonu itibariyle geçici işçiler hariç 35 bin 665 çalışanı bulunduğu ifade edilen raporda, 1992 yılından bu yana personel alımının durdurulması nedeniyle kurumun iş gücü seviyesinde önemli oranda azalma yaşandığı belirtildi.



İstihdamın azaldığı diğer iş kollarında ise yüzde 14,5 ile "tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık", yüzde 3,6 ile "şeker". Bu iş kollarında istihdamın gerilemesi, tarımsal faaliyetlerin ekonomideki ağırlığının azalması ve özelleştirme uygulamalarına yönelik hazırlıklarla açıklanıyor.

