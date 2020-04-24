Son beş haftada en az 26 milyon kişinin işsiz kaldığı ABD'de Temsilciler Meclisi 484 milyar dolarlık harcama paketini onayladı

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ABD'de yeni tip Koronavirüs kaynaklı işsizlik krizi büyümeye devam ederken, Temsilciler Meclisi ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için bir adım daha atarak ezici çoğunlukla 484 milyar dolarlık harcama paketini onayladı.

Harcama paketi, Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan küçük işletmelere kredi verecek, sağlık hizmeti sunan kurumlara daha fazla para aktaracak ve Covid-19 testi üretilmesi için daha fazla kaynak ayıracak.

Neredeyse üyelerin tamamının medikal maske taktığı tarihi oturumda paket, 388 oya karşı 5 oy ile Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Oturumdan birkaç saat önce ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 4.4 milyon kişinin daha işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Bu verilere göre ABD'de son beş haftada 26 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

Geçen günlerde ABD Kongresi'nin üst meclisi Senato'nun da onayladığı tasarı, Başkan Donald Trump'a gönderilecek. Trump'ın imza atması durumunda tasarı yasalaşacak ve harcama paketi yürürlüğe girecek. Trump, daha önce paketi onaylayacağını bildirmişti.

The Washington Post'un aktardığına göre Kongre üyeleri, pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele etmek için daha büyük harcama ve destek paketleri üzerinde duruyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geçen haftalarda ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" altında yaşıyordu. Salgın sebebiyle geçici süreyle kapanan birçok işletme işçi çıkartırken ABD ekonomisi durma noktasına geldi. Teksas gibi birkaç eyalet, önümüzdeki haftalarda iş başı yapma kararı aldı.