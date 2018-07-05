Son Başbakan: Yeni kabinenin açıklanmasıyla OHAL de tamamlanmış olacak

Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada yeni kabinenin pazartesi günü açıklanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanmış olacağını söyledi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası olağanüstü hâl ilan edilmesi sonucu Türkiye'nin gündemine giren Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında konuşan Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak. Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Olağanüstü Halin ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne dek mevzuat alanında toplam 1000 maddenin üzerinde yeni düzenleme yapıldı.

Son kanun hükmünde kararname dün Resmi Gazete'de yayımlanan 74 maddelik 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname oldu. Yeni KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.