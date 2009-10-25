Son assolist Pınar Eliçe'nin yasakları

Türkiye’nin ünlü gazinocular kralı lakaplı Fahrettin Aslan tarafından yetiştirilen 'Son Assolist'i olan Pınar Eliçe albüm öncesi ekibine yasaklar koydu.



Yerli ve yabancı bir çok ünlü sanatçının yetkili menejerliğini yapan Gürdal Öner’le uzun süreli bir kontrat imzalayan ünlü sanatçı benim en uzun sürede hazırladığım dediği albümünün tam bir assolist albümü olduğunu sözlerine ekledi.



Yeni albümü ile ilgili çalışmalarını son sürat sürdüren ünlü Assolist başta yeni menejeri Gürdal Öner olmak üzere tüm ekibine çeşitli yasaklar getirdi. Alkol ve sigara kullanmayan sanatçı tüm ekibine alkol ve sigarayı yasaklarken,bekar menejeri Gürdal Öner’i de gece gezmemesi ve aşk ilşkileri yaşamaması yönünde kesin bir dille uyardı.



Yeni albümünün Türkiye’de çok önemli bir yere geleceğini ifade eden güzel Assolist çalıştığı tüm müzisyenlerin kendi dalının en iyileri ve en ünlüleri olduğunu ifade ederken yeni ekibi ile tekrar eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi.

