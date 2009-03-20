Son anda hayata tutundu

Adana’da, 11 yaşındaki Ozan Avşaroğlu, uçurtmasını almak için çıktığı işyerinin şeffaf kaplamalı çatısının kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düşerken son anda demire tutundu. 7.5 metre yükseklikteki tavan vinç rayında asılı kalan Avşaroğlu’nu itfaiye ekipleri kurtardı.



Şehit İlbey Gülbey İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ozan Avşaroğlu, 3 katlı evlerinin damında uçurtma uçurmaya başladı. Uçurtma, şiddetli rüzgarın etkisiyle Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki Ünsan A.Ş.’nin çatısına düştü. Avşaroğlu, işyerinin arka duvarlarından demirlere tırmanıp, çatıya çıktı. Uçurtmayı almak için çatıda yürüyen Avşaroğlu, çatının belirli bölümlerine güneş ışığı alması için konulan şeffaf, ince kaplama, üzerinden geçtiği sırada kırıldı. 10 metre yükseklikteki çatıdan düşen çocuk, son anda tavan vinç rayına tutunarak, 7.5 metre yükseklikte asılı kalarak ölümden döndü. Demire sıkı şekilde tutunan Avşaroğlu, ağlayarak yardım istedi.



Çatı kaplamasının kırılmasıyla çıkan gürültüyü ve çocuğun sesini duyan işyerinin bekçisi İbrahim Kesen, tavandaki rayda bulunan çocuğu görünce şoke oldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber veren Kesen, ağlayan Avşaroğlu’nu sakinleştirmeye çalıştı. Yardım gelene kadar çocuğu yönlendiren Kesen, “Ağlama, korkma, sakin ol. Sıkı sıkı tutunarak aşağıya bakmadan sürünüp, makas kısmına geç” dedi. Korkudan sürekli ağlayan Avşaroğlu, itfaiye ekipleri gelene kadar demir rayda sürünerek 2 metre ilerideki çatı makasına ulaşıp, tutundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle küçük çocuğu kurtarıp, bulunduğu yerden indirdi.



Korkudan gözyaşlarına boğulan Avşaroğlu, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilip, sağlık sorunun bulunmaması üzerine evine gönderildi. Olayı öğrenip, işyerine gelen Avşaroğlu’nun annesi Sevgi Avşaroğlu da, oğlunun asılı kaldığı yeri görünce gözlerine inanamadığını söyledi.



Düştüğü sırada demir rayı yakaladığını, rayda tutunurken çok korktuğunu belirten Ozan Avşaroğlu, “Arkadaşlarımla uçurtma uçuruyorduk. Uçurtma bir anda çatıya düştü. İşyerinin arkasından çatıya çıktım. Yürürken düştüm, bir anda demire tutundum. Bulunduğum yer çok yüksekti, çok korktum. Bir daha böyle yaramazlık yapmayacağım” dedi.



Çocuğun kurtuluşunun mucize olduğunu bildiren bekçi İbrahim Kesen de, “Kaplama kırılınca 2.5 metre düşüp, raya tutunmuş. Çocuğu orada görünce şoke oldum. Tutunamasaydı 10 metre yükseklikten betona çakılacaktı. Cambaz gibi tutunması mucize. Verilmiş sadakası varmış, ölüm teğet geçmiş” diye konuştu.(DHA)

