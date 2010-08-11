Son anda ablasına böbreğini vermekten vazgeçti

T24

‘Keşke dokularımız tutmasaydı’

Uludağ Üniversitesi’nde 15 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören kız kardeşi Emine Gün’e (50) böbreğini vermek için Fransa’dan gelen abla Fadime Özcan, doktorlardan birinin operasyonda risk görmesi üzerine son anda nakilden vazgeçti. Şoke olan Emine Gün ise “Keşke dokularımız tutmasaydı. Hayal kırıklığına uğradım” dedi.Doktorlar yıllardır tedavi gören Gün’e geçen mart ayında böbrek naklinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gün de Fransa’da yaşayan ablası Özcan’ı arayarak destek istedi. Kardeşinin yaşadıklarına çok üzülerek Türkiye’ye gelen Özcan’ın nakil için tüm dokuları tuttu. Hatta ultrasonlu endoskopi için üç hafta sonraya gün verilince Özcan, Fransa’ya giderek istenen tahlilleri daha kısa sürede yaptırdı. Geçen hafta da Bursa’da son kez kontrolden geçtiler.Dört doktordan üçü ameliyat için ‘olur’ verirken, bir doktor Özcan’ın karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle olumsuz görüş belirterek “Karar senin” dedi. Özcan böbreğini vermekten vazgeçti. Ablasının olumsuz yanıtıyla şoke olan Gün, “Keşke dokularımız tutmasaydı. Hayal kırıklığına uğradım. Psikolojik destek almaya başladım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Şimdi hastaneye tekrar başvurup bu kez kadavradan böbrek nakli için bekleyeceğim” dedi.