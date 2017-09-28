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Son Alman askerleri de İncirlik'ten ayrıldı

Üste konuşlu son Alman askerleri çarşamba günü İncirlik'ten ayrıldı

28 Eylül 2017 17:58

Alman askerlerinin, İncirlik Askeri Hava Üssü'nden çekilme işlemleri tamamlandı. Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İncirlik'teki son Alman askerlerinin de çarşamba günü üsten ayrıldığı bildirildi.

Alman birliklerin Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'ne tamamen taşınmasının ekim ayının ilk haftalarında Tornado keşif uçaklarının da gelmesi ile büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi. 

IŞİD'le mücadele misyonunda (Counter Daesh) Alman birliklerinin kıta sorumlusu Albay Stefan Kleinheyer, birlikleri İncirlik'ten El Azrak'a taşıma işleminin "dev bir görev" olduğunu kaydetti ve bunun "Alman ordusunun tarihinde benzersiz" bir işlem olduğunu ifade etti.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu yaklaşık 260 askeri, bir ikmal uçağı ve Tornado jetleri bulunuyordu.

Alman askerleri, böylece kısa bir süre sonra IŞİD ile mücadele koalisyonuna destek olmak için ikmal ve keşif uçuşlarını Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'nden yeniden gerçekleştirmeye başlayacak.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi ile başlayan ve aylar süren tartışmalar sonrasında İncirlik’te görevli Alman askeri birliğinin Ürdün’e taşınması kararlaştırılmış, karar Alman Federal Meclisi'nde haziran ayında onaylanmıştı.

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