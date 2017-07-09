Alman askeri İncirlik'ten çekilmeye başladı

Alman basını, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman ordusunun bugün çekilmeye başladığını yazdı. Haberde ilk olarak ikmal uçarının Ürdün'de bulunana askeri üsse kaydırılacağı belirtildi.

Alman Der Spiegel Dergisi, Almanya ordusunun bugün Adana'daki İncirlik Üssü'nden çekilmeye başladığını duyurdu. Aşama aşama olacağı belirtilen çekilmede ilk etapta ikmak uçaklarının götürüleceği belirtildi.



İncirlik'teki Alman birliklerinin yeni adresi ise daha önce medyaya yansıyan Ürdün'deki askeri üs olacak. İncirlik'te tornado uçakları bulunan Almanya DAEŞ karşıtı koalisyonda yer almak için üsse gelmişti.



İncirlik'teki 260 kadar Alman askerinin bulunduğu belirtiliyor.



Ziyaret krizi





Çekilmenin sebebi ise Alman milletvekillerinin, İncirlik'te bulunan Alman ordusunu ziyaret etmek istemesi ve Türkiye'nin bu duruma olumlu yanıt vermemesi. Hükümet heyette Türkiye aleyhine propaganda yapan Alman vekillerin bulunduğunu listenin yenilenmesi durumunda gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini duyurmuştu.