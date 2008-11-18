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Kültür-Sanat

'Son Ada' kriz dinlemiyor

Zülfü Livaneli’nin yeni romanı 'Son Ada' kriz çok satanlar listelerinde başa güreşiyor.

18 Kasım 2008 02:00

Zülfü Livaneli’nin yeni romanı “Son Ada” piyasaya çıkalı henüz bir ay oldu ama kitap şimdiden 50 bin sattı ve tüm çok satanlar listelerinin de en üst sırasına yerleşti.

Roman, Türkiye gibi pek çok ülkenin her açıdan canını yakan bir darbeyi konu alıyor. Cennet gibi bir adanın darbeci bir generalin adaya yerleşmesi ile bir anda cehenneme dönüşünün hikayesini. Generalin martılara savaş açmasıyla başlayan ve git gide her alana yayılan bir katiamı. Bu yüzden “Son Ada” insanoğlunun doğayla ilişkisindeki yıkıcı tutumunun özeti olarak da okunabilir.

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