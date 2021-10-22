Son AB Liderler Zirvesi'ne katılan Merkel, mevkidaşları tarafından ayakta alkışlandı

16 yıllık görevinin sonuna gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde mevkidaşları tarafından ayakta alkışlandı.

AFP'nin aktadığına göre, AB zirvesinin son gününde Avrupalı meslektaşları, 16 yıllık görevinin sonuna gelen Almanya Başbakanı Merkel'i ayakta alkışladı.

Merkel, Belçika’nın Brüksel kentinde 27 üye ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne son kez katıldı.

Liderler Zirvesi, Polonya ile yaşanan yargı krizinin gölgesinde başladı. Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, AB hukukunun Polonya yasalarından üstün olamayacağı yönündeki kararı ile şiddetlenen tartışmalar, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde de devam etti.

Merkel'den enerji krizi mesajı

Merkel, küresel enerji krizini işaret ederek, "AB’de enerji krizine yönelik alınan tedbirler, yenilenebilir enerjiye geçişe zarar vermemeli” dedi.

AB üye ülkelerinin, küresel enerji krizi ile mücadelede fiyatları azaltmak için aldığı tedbirlerin yenilenebilir enerjilere geçiş pahasına olmaması gerektiğini söyleyen Merkel, "Enerji arzımızın orta veya uzun vadeli yenilenebilir enerjiye geçişi, iklim tarafsızlığı yönünde ilerlemeli ve bu, enerji fiyatlarındaki geçici artışlarla engellenmemeli” dedi.

Merkel ayrıca, AB liderlerinin enerji fiyatlarındaki son zamlarla ilgili tartışmalarının, üye devletlerin gerektiğinde bu tür durumlarda tepki vermek için kullanabilecekleri bir dizi özel önlem sağladığını da sözlerine ekledi.