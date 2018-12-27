Son 8 yılda Suriyeli mülteci sayısı 14 bin kat arttı!

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda Sığınmacılar ve Dayanışma Derneği ( SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, günümüzde saniyede iki kişinin yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldığının bunun dakikada 30 kişi ve günde 45 bin kişinin yerlerinden olması anlamına geldiğini söyledi. Türkiye’de 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 3 milyon 567 bin 658 Suriyeli olduğu bilgisini veren Kavlak, Suriyeli sığınmacıların yanı sıra 85 ülkeden gelen toplam 400 bine yakın sığınmacı da bulunduğunu belirtti.

Türkiye nüfusunu oluşturan her 20 kişiden biri mülteci

Dernek tarafından hazırlanan “Sayılarla Türkiye’de Mülteciler” kitapçığında verilen bilgilere göre, Türkiye’de 2011 yılında Suriyeli sayısı sadece 252 kişi. Yani, Suriye’de baş gösteren sorunlar nedeniyle ilk gün Türkiye’ye gelen Suriyeli sayısı 252. Bu rakam, bir yıl sonra 2012 yılında 14bin 237. 2013 yılında 224 bin 655. 2014 yılında 1 milyon 519 bin 286. 2015 yılında 2 milyon 503 bin 549. 2016 yılında 2 milyon 834 bin 441. 2017 yılında 3 milyon 426 bin 786. 2018 yılında 3 milyon 618 bin 624. Türkiye nüfusunu oluşturan her 20 kişiden biri mülteci. Türkiye’de 3,6 milyon Suriyeli ve yaklaşık 500 bin de Suriyeli olmayan mülteci bulunuyor.

Türkiye iltica edilen ülke sıralamasında birinci

Türkiye 3 milyon 618 bin 624 rakamı ile iltica edilen ülke sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Türkiye’yi 986 bin 942 kişiyle Lübnan, 666 bin 113 kişiyle Ürdün, 250 bin 708 ile Irak, onu Mısır ve K. Afrika ülkeleri izliyor.

Kitapçıkta, bazı AB üyesi ülkelerin nüfuslarının Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin nüfusu ile karşılaştıran tabloda, Türkiye barındırdığı 3 milyon 618bin 624 Suriyeli mülteci sayısıyla 2 milyon 876 bin 475 nüfuslu Litvanya, 2 milyon 81 bin 260 nüfuslu Slovenya, 1 milyon 929 bin 938 nüfuslu Letonya’yı geçiyor.

Yine Türkiye’deki Suriyeli mülteci nüfusu neredeyse 60 BM üyesi devletin nüfusundan daha fazla olduğu belirtildi.

Okul çağına gelen 1 milyon çocuk var

Türkiye’de mülteci yoğunluğunun en fazla olduğu 10 il ise İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa.

Türkiye’de, 18 yaş altı ve/ veya 18 yaşında olan 1,7 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. 2011’den bu yana dünyaya gelen bebek sayısı ise 375 bin.394. Türkiye’de okul çağına gelen 1 milyon çocuk var. 20 binden fazla Suriyeli Türk üniversitelerinde eğitim görüyor.

AB’nin Türkiye’deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında 2016-2017 yılları arasında yapılan yardım fonu miktarı ise 3 milyar Euro.