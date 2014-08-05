'Son 72 saatin 60 saatini direksiyon başında geçirdi'

Şehir içi otobüs kazaların ardından eleştiri oklarına hedef olan otobüs şoförlerine, Erguvan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sahip çıktı. Dernek Başkanı Murat Özdemir, Kabataş'ta kaza yapan şoförün, son 3 günde 60 saat direksiyon başında olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Erguvan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda 25 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan Murat Özdemir, son dönemde çok sayıda kazanın yaşanmasını araç bakımlarının yeterince yapılmamasına ve şoförlere yoğun mesai yaptırılmasına bağladı.

'Kabataş kazasını şapan şoför psikolojik destek alıyor'

Geçtiğimiz cuma günü Kabataş'ta 2'si ağır 13 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren İETT otobüsünün sürücüsü Eyüp Er ile telefonda görüştüğünü ifade eden Murat Özdemir, meslektaşının psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.



Kazaları yorgunluğa bağlayan Özdemir, kaza yapan sürücü Eyüp Er ile yaptığı görüşmeden şunları aktardı: "Dinlenmeden fazla mesai yapılması kazalara sebebiyet veriyor. Kabataş'taki kazadan sonra otobüs şoförü Eyüp Er ile telefonda görüştüm. Kaza yapan arkadaşımız son 72 saatin 60 saati direksiyon başında geçirdi. Dinlenmeden uzun süre çalıştı. Eğer dinlenmiş olsaydı tahmin ediyorum bu kaza bu sonuçlara ulaşmazdı. Kendisi psikolojik tedavi almaya başladı ve kendisi artık bu işi yapmayı düşünmüyor."

'Sigortalar eksik yatıyor, senelik izin yok'

Erguvan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tahsin Domak ise çalışma koşullarının ağır olmasından şikayet etti. İETT'den emekli 34 yıllık otobüs şoförü olan Domak, meslektaşlarının haklarını tam olarak alamadıklarının iddia etti. Domak, "Şoförler haklarını alamıyorlar. Sigortaları eksik yatıyor, senelik izin yok. Bütün bunlar şoförler üzerinde stres oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir toplantımız oldu.



Bu toplantıya İETT Genel Müdürlüğü'ne bağlı ulaşım daire başkanları ve İstanbul Otobüs A.Ş yetkilileri de bu toplantıya katıldı. Orada sıkıntılarımızı dile getirdik, onlar da teyit ettiler. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Burada şoför arkadaşlarımızın hakları yeniliyor. Gasp edilen haklarımızı geri istiyoruz" diye konuştu.

'Sesinizi kesin, biz gerekeni açıklayacağız' mesajı

Tahsin Domak, Kabataş'taki kazanın ertesi günü otobüslerindeki araç yol bilgisayarlarına "Sn. sürücü, basından gelen röportaj ve bilgi taleplerinde gerekli açıklamaların basın danışmanlığı tarafından yapılacağından dolayı bunun dışında açıklama yapılmaması rica olunur" yazılı mesajlar gönderildiğini sözlerine ekledi.



Domak, mesaj ile şoförlere "Siz hiçbir şeye karışmayın. Sesinizi kesin. Biz gerekeni üstü açık ya da kapalı olsa da açıklayacağız" mesajı verilmeye çalışıldığını savundu.

İstanbul'da kent içinde ulaşım hizmeti İETT, İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri A.Ş tarafından veriliyor. 3 tip otobüs hizmetini İETT otobüleri sarı, İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş'nin otobüsleri erguvan ve Özel Halk Otobüsleri de mavi renkten oluşuyor.