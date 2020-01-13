Son 7 yılda her 7.5 dakikada bir kadın şiddete maruz kaldı

Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM) son 7 yılda 514 bin başvuru yapıldı. Buna göre her 7,5 dakikada ortalama bir kadın şiddete uğradığı gerekçesiyle resmi merkezlere başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu merkezlerden haberi dahi olmayan şiddet mağduru kadınları da düşünürsek ortaya çıkan tablonun acılığı daha da artıyor” diye konuştu.

CHP’li İlgezdi’nin Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren ŞÖNİM’lerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruya yanıt verilmezken, bugüne kadar kaç kadının şiddet nedeniyle bu merkezlere başvuru yaptığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bir konuşmasının satır arasından çıktı.

CHP’li İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın 2020 bütçe konuşmasında bugüne kadar açıklanmayan ŞÖNİM’lere yapılan başvuru sayılarıyla ilgili olarak tek cümlelik bir açıklama yaptığını belirtti. İlgezdi, Oktay’ın “81 ilde hizmete açtığımız Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri’nden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlanmıştır” ifadelerini kullandığını anımsattı.

İlgezdi, ŞÖNİM’lerin 7 yıldır hizmet verdiği göz önüne alındığında, söz konusu resmi verilerin yılda yaklaşık 73 bin 500, ayda 6 bin 100, günde 204, saatte de 8 kadının şiddete uğradığının resmi olarak belgelendiğini gösterdiğine işaret etti. Başka bir deyişle resmi verilere göre her 7.5 dakikada bir kadının şiddete uğradığı gerekçesiyle ŞÖNİM’e başvurduğuna dikkat çeken İlgezdi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ŞÖNİM’lerle ilgili ayrıntılı bilgiyi kamuoyuna vermek istemediğini ileri sürdü. İlgezdi, “Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay’ın açıkladığı rakamları ya bilmiyor ya da bilgi gizliyor. Bakanlık kulağının üzerine yatarak şiddeti gizleyemez ve önleyemez” değerlendirmesini yaptı. İlgezdi, ŞÖNİM’lerin bağlı olduğu Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne ayrılan bütçenin bakanlığın bakış açısını gösterdiğine işaret ederek “Kadın başına 3 lira ayıran Aile Bakanlığı aslında kadına, şiddeti de, tacizi de, sefaleti de hak görüyor” diye konuştu.