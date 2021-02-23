Son 7 sezonun F1 şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, yeni otomobili W12 dair ilk detayı paylaştı

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Son 7 senedir Formula 1'i domine eden Mercedes-AMG Petronas, 2021'de pistte olacak W12 isimli otomobiline dair ilk detayı paylaştı.

Mercedes'in son dönemdeki başarısında yönetici olarak büyük rol oynayan ve 2019'da hayatını kaybeden efsane pilot Niki Lauda'nın doğum gününde paylaşılan detayda kendisine adanan kırmızı yıldız görüldü. Mercedes, Niki'nin hayatını kaybetmesinden bu yana otomobillerinde kendisine adanan bir kırmızı yıldız taşıyordu. Takım, bu geleneğin "sonsuza kadar" süreceğini ifade etmişti.

"Gümüş Oklar" lakabıyla anılan takım, geçen sene motor sporlarında daha çok çeşitliliği teşvik etmek için siyah renkle yarışmıştı. Paylaşılan detay sonucunda birçok kişi takımın klasik renklerine dönmek yerine bu sene de siyah renkle yarışacağı yönünde fikir belirtti.

Geçen sezon üst üste 7. şampiyonluğunu kazanan Mercedes, bu sezon da kendilerine son 4 şampiyonluğu getiren Lewis Hamilton-Valtteri Bottas ikilisi ile yarışacak.