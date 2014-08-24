Son 7 ayda 1100 işçi hayatını kaybetti

Her gün ortalama 4 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye, Avrupa’daki işçi ölümlerinde ilk sırada bulunuyor. Bu yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısı bin 100’ü aştı. Sadece geçtiğimiz Temmuz ayında 123 işçi hayatını kaybetti. 2013 yılında da bin 235 işçi hayatını kaybetmişti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2014 yılının ilk yedi ayında en az bin 100 işçi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 56’sı kadın, 28’i çocuk, 21’i göçmen ve 150’si ise emeklilik çağında çalışan işçiydi. Yaşamını yitiren işçilerin 325’i maden, 187’si inşaat, 122’si tarım ve 79’u taşımacılık işkolunda çalışıyordu. İşçilerin 889’u işçi, kamu çalışanı/memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 89’u çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve kendi hesabına çalışanlardan, esnaflardan oluşuyor.

En fazla ölüm mayıs ayında yaşandı

Ocak’ta 92, Şubat’ta 82, Mart’ta 121, Nisan’da 121, Mayıs’ta 416, Haziran’da 146 ve Temmuz ayında ise 123 işçi yaşamını yitirdi. Madencilik işkolunda 325, inşaat-yol işkolunda 187, tarım-orman işkolunda 122, taşımacılık işkolunda 79, ticaret-büro-eğitim-sinema işkolunda 43, metal işkolunda 39, belediye-genel işler işkolunda 28, savunma-güvenlik işçisi 27, enerji işkolunda 18, ağaç ve kağıt işkolunda 17, konaklama-eğlence işkolunda 17, petrokimya-lastik işkolunda 16, gemi-tersane-deniz-liman işkolunda 13, tekstil-deri işkolunda 12, çimento-toprak-cam işkolunda 9, sağlık-sosyal hizmetler işkolunda 8, gıda-şeker işkolunda 7, işkolu belirlenemeyen 8 işçi öldü. 14 yaş ve altında 7 çocuk işçi, 15-17 yaş arasında 12 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arasında 165 işçi, 28-50 yaş arasında 471 işçi, 51 yaş ve üstünde 150 işçi, yaşı öğrenilemeyen 173 işçi öldü.