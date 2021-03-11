İşçilerin brüt maaşından kesilerek oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı son 6 yılın en düşük seviyesine geldi. Fon'dan, Koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de verilen destek ödemeleriyle birlikte 34 milyar lira dağıtıldı. Geçen yıl ocak ayında 131,1 milyar lira olan toplam fon varlığı 9 Mart itibariyle yüzde 28,29 eridi.

Çalışanların brüt ücreti üzerinden işçiden yüzde 1, işverenden yüzde 2 oranında kesinti yapılarak oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nundan 2020 yılında pandemi desteği adı altında 34 milyar TL işçilere ödeme yapıldı. İşsizlik Sigortası Fonu varlıkları artan işsizlik ve pandemi ödemeleri nedeniyle geçen yıl sonunda 28 milyar lira azalarak 103,2 milyar liraya gerilemişti. Aralık ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin nakit çıkışları ocak ayında yapıldı. 8 Ocak itibariyle Fon'un varlığı 99,9 milyar liraya düşerek 2015 sonrasında ilk kez 100 milyar liranın altına inmişti. Fon’un toplam varlığı şubat ayında bir önceki aya göre 3 milyar 710,3 milyon lira daha düşerek 98 milyar 166,6 milyon TL seviyesine inmişti. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 9 Mart itibarıyla ise 94 milyar liraya geriledi. Geçen yıl ocak ayında 131,1 milyar lira olan toplam fon varlığı yüzde 28,29 eridi.

Gideri, gelirinin iki katı oldu

İşçilerden yapılan kesintilerle oluşturulan fonun gelirleri de düştü. İstihdamda yaşanan düşüş, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi gelişmeler fonun gelirini etkiledi. 2020’de İşsizlik Fonu'nun gelirleri 38,3 milyar TL oldu. Giderler ise 66,6 milyar TL’ye ulaştı. 2019’da işsizlik ödeneğinin toplam giderdeki payı yüzde 27,4’tü. 2020’de yüzde 12,6'ya kadar düştü. Fon’dan yapılan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin toplamı 34 milyar TL’yi buldu. (ANKA)