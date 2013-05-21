Son 50 yılın en sıcak yazı olacak!

Havaların birden çok ısınması bu yazla ilgili endişe doğurdu. Meteoroloji yetkilileri 2013 yazının ölçüm yapılan son 50 yılın değerlerine göre daha sıcak geçeceği konusunda uyardı. Prof. Mikdat Kadıoğlu da "92 gün süren yaz mevsiminin en az 64 gününde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.

Yaklaşan yaz ile beraber hava sıcaklıklarının artışa geçmesi üzerine uzmanlar 'kavurucu yaz' uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, "Dikkate aldığımız bazı araştırma merkezlerine göre bu yaz mevsimi ölçüm yapılan son 50 yıla göre daha sıcak geçecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise "92 gün süren yaz aylarının en az 64 gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçeceği bekleniyor" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, 2013 yazına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dikkate aldığımız bazı araştırma merkezlerine göre 2013 yazı mevsim normallerine göre daha sıcak olacak. Bu yaz mevsimi ölçüm yapılan son 50 yıla göre daha sıcak geçecek" dedi.

İklim ve Toplum İçin Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre hava sıcaklıklarının özellikle batı bölgelerde yüzde 75 oranında mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini anlatan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, bu değerlerde sadece hava ile ilişkili sıcaklıktan bahsedildiğini anlattı.

Kadıoğlu, "Bu değerlere ozon tabakasının delinmesinin etkileri dahil değil. Yeterince yeşil alan ve planlanmadan yoksun şehirlerde hava sıcaklığının kırsal alana göre 9 dereceye kadar daha yüksek olabildiği de unutulmamalı. Hesapta olmayan bir de nem var. Yani sıcak ve nemli havalarda ısıyla nemin bileşimi de kalp, solunum yolu hastalıklarını tetikleyerek kitlesel ölümlere sebep olabilir. Örneğin, Avrupa'da Ağustos 2003'te Fransa ve İspanya civarında sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 13 milyar Euroluk ekonomik kayıp olmuştu. Böyle bir sıcaklıkta elektrik enerjisi tüketimi ve orman yangınları da artmakta. Orman ve anız yangınlarının neden olduğu duman, trafikteki araçların neden olduğu ozon ve partikül maddeler de durumu kötüleştirebilmekte. Özetle, konuyla ilgili acilen gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.