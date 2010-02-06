Son 5 yılın en pahalısı 'Mavi Senfoni'

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50 milyon dolarlık resim piyasası

'Kaplumbağa terbiyecisi' 'Kaplumbağa terbiyecisi'

CNBC-e Business dergisinde yer alan Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Aylin Seçkin ve İsviçre KOF Economic Institute öğretim üyesi Erdal Atureken'in 2005-2009 yıllarını kapsayan Türkiye'de yapılan müzayedelerde satılan tablolar üzerine yaptığı çalışma ile Türk resim piyasası üzerine yaptığı değerlendirmeye göre, Türk resim piyasasında satış hacimleri giderek daha da artıyor.Toplam 13 bin eser ve 79 müzayede analizini içeren çalışmaya göre, resim yatırımlarının getirisi çoğu zaman diğer yatırım araçlarını geride bırakarak, enflasyonun üzerinde net bir getiri sağlıyor. Uzun vadeli yatırım dendiğinde resim piyasası da ortaya çıkıyor.Türk resim piyasasının 2005 yılında hacminin yaklaşık 14.4 milyon doları bulurken, piyasanın bugün ulaştığı nokta ise 45-50 milyon doları buluyor. Bu da hemen hemen Kanada piyasasıyla aynı büyüklükte. Satış hacimlerinin yüksek olduğunu ve giderek daha da yükseldiği ortaya konuluyor.Çalışmaya göre, Türkiye, dünya sanat piyasasının fiyatlarını ve trendlerini takip ediyor.Çalışmaya göre, Türk sanat piyasanın kırılma noktası 2001 finansal krizi olarak kabul ediliyor. Bu dönemde el konulan özel bankaların özel koleksiyonları TMSF tarafından elden çıkarılmaya başlandı. Pek çok resim, çok yüksek paralara olmasa da el değiştirdi. Bu sanat piyasasına ciddi bir hareket getirdi.2004 yılında Osmanlı Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablosu, 2004 yılında 3.5 milyon dolara alıcı buldu. Bu satış, Türk resim piyasasında bir anlamda ''milat'' olurken, ardından 2008 yılının Mayıs ayında dünyanın en ünlü müzayede salonu ''Sotheby's''de yapılan açık artırmada Osman Hamdi Bey'in bir başka tablosu ''Bir İstanbul Hanımefendisi'' 3.4 milyon pounda satıldı.Bir başka gelişme ise 2009'un Mart ayında "Sotheby's"de 71 Türk çağdaş eserin müzayedeye çıkması oldu. Bu da çağdaş Türk sanatçılarının iyi fiyatlara alıcı bulduğunun önemli bir göstergesi oldu.Öte yandan 2009'un Kasım ayında Antik A.Ş.'de gerçekleşen müzayedede Burhan Doğançay'ın ''Mavi Senfoni''sinin 2.2 milyon liraya alıcı bulması da Türk piyasasına ilgiyi artırdı ve resmi bir yatırım aracı olarak daha popüler hale getirdi.