Son 5 yıl içinde işyeri açıp kapayan esnafa müjde!

Son 5 yıl içinde işyeri açıp kapayan fakat bağlı bulundukları meslek odalarından kayıtları silinmediği için aidat borçlanması devam eden ve haklarında ilamlı icra takibi başlayan esnaftan yalnız 6 aylık aidat ücreti istenebileceği, bunun dışındaki taleplerin hukuk dışı olduğu belirtildi.

Birçoğu Antalya, İzmir, İstanbul ve Ankara’da başlatılan takipler sonucu yapılan haciz ve tahsilatların hukuka aykırı olduğunu vurgulayan avukat İhsan Yalçınkaya, “20 yıl önce vergi kaydını sildirip ticari faaliyeti durduran kişiler bile icralık olmuş durumda” dedi.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre; esnaflara giden ilamlı icra takipleri ile ilgili özel bir araştırma yaptıklarını söyleyen avukat İhsan Yalçınkaya, müvekkili Halil Bıçakçı’nın aleyhine İstanbul Çorap İmalatçıları ve Formacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından 2 bin 41 lira tutarında ilamlı icra takibi başlatıldığını söyledi.

Bu tutara faiz artı avukatlık ücretinin de dahil olduğunu anlatan Yalçınkaya, “Biz Yargıtay kararlarını araştırarak bu bedelin esnaf odası ana sözleşmesine aykırı olduğunu tespit ettik. Söz konusu sözleşmede üyeliğin son bulma gerekçeleri arasında ‘Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler’ maddesi yer alıyor. Buna göre vergi mükellefiyetini sildiren bir esnaftan ancak 6 aylık aidat ücreti istenebilir. Bunun dışındaki talepler hukuk dışıdır” diye konuştu.

“Meslek odaları kazanç kapısına dönüştürmüş”

Bu maddeyi gerekçe göstererek açılan davaların esnaf lehine sonuçlandığı müjdesini veren avukat Yalçınkaya, şöyle dedi: “Şu anda hali hazırda aynı konu ile ilgili olarak 30 müvekkilimizin dava sürecini yürütmekteyiz. Ve aynı esnaf grubundan olan kişiler bizlere her gün ulaşmaya devam ediyor. Anlaşılacağı üzere meslek odaları yönetimleri üyelerinin vergi kayıtlarını kontrol etmeksizin geçmişe dönük olarak 5 yıllık birikmiş aidat borcu tahsil etme yoluna giderek bu sistemi bir kazanç kapısı haline getirmiş.”

“Ne tuhaf bir tesadüftür ki birçok meslek odası yönetimi aynı anda yönetim kurulu kararı alarak birikmiş aidat borcu olan üyeler hakkında icra takibi kararı almış ve aynı hukuk büroları ile çalışmaya başlamış. Yaptığımızı araştırmaya göre yalnızca müvekkilimizin dosyasının bulunduğu icra dairesinde dahi 140 civarı farklı odalara ait aynı konulu icra takipleri ile karşılaştık. Bu da kaba bir hesaplama yapılırsa sadece İstanbul ilinde 153 esnaf odasının alacaklı olduğu aynı konulu 10 bin civarı dosya olduğunu düşünmekteyiz.”