Son 5 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Akhisarspor deplasmanından galibiyetle dönen ve milli araya 13 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 5\'inci sırada giren Trabzonspor, 8\'inci haftalar itibariyle son 5 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

Spor Toto Süper Lig\'de Kasımpaşa galibiyetinin ardından 8\'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Akhisarspor\'u da mağlup ederek puanını 13\'e çıkaran Trabzonspor, son 5 sezonun en iyi performansına ulaştı. Daha önce 2013-14 sezonunun ilk 8 haftalık bölümünde 14 puan toplayan bordo-mavililer, söz konusu haftalarda 2014-15 sezonunda 9, 2015-16\'da 10, 2016-17\'de 10 ve 2017-18 sezonunda 9 puan hanesine yazdırabilmişti.

SON 8 SEZONUN EN GOLCÜ İKİNCİ PERFORMANSI

Akhisarspor galibiyetiyle 5 basamak birden yükselerek 10\'uncu sıradan 5\'incilik koltuğuna yerleşen Trabzonspor, 8\'inci haftalar karşılaştırıldığında 20 gol attığı 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte son 8 sezondaki en golcü ikinci performansını sergiledi. Geride kalan 8 haftalık bölümde toplamda 17 gol kaydeden bordo-mavililer geçen sezon da aynı rakama ulaşırken 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 10\'ar, 2013-14\'te 6, 2012-13\'te 7 ve 2011-12 sezonunda 13 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

DEPLASMAN FOBİSİ SONA ERDİ

Sezona Medipol Başakşehir deplasmanında aldığı mağlubiyetiyle başlayan ve ilk 7 haftalık bölümde dış sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Akhisarspor karşısında bu kötü performansına son verdi. Akhisarspor deplasmanından 3-1\'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetine ulaşmış oldu. 2017-18 sezonunda ilk 6 deplasman maçında 3 puana uzanamayan Trabzonspor, yine uzun bir süre dış sahada 3 puana hasret kalmıştı.

YEREL GAZETELERDEN \'FIRTINA\' YORUMU

Yerel gazeteler, Kasımpaşa galibiyetinin ardından Akhisar deplasmanından da 3 puanla dönen Trabzonspor için \'Fırtına\' yorumunu yaptı. Karadeniz gazetesi, \"Ege kasırgası değil, Trabzon fırtınası\", \"Puanını 13\'e çıkaran Trabzonspor, 5 basamak birden yükselip 5\'nci sıraya oturdu\" ifadelerini kullandı. Sonnokta gazetesi, \"Çekilin yoldan Fırtına geliyor\", \"Trabzonspor, Kasımpaşa\'nın ardından Akhisar\'ı da dize getirdi, rakiplerine net mesaj verdi\" yorumunu yaptı. Taka gazetesi, \"Maestro yönetti, fırtına koptu\", \"Şiir gibi oynayan Arjantinli yıldız Sosa 35\'te mükemmel bir gole imza attı. 43\'te Burak Yılmaz, 67\'de de Novak sahne aldı\" başlıklarını kullandı. Kuzey Ekspres gazetesi, \"Fırtına Akhisar\'da esti\", \"3 gol, 3 puan\" ifadelerine yer verdi. Günebakış gazetesi, \"Muhteşem\", \"Trabzonspor, anne acısıyla yıkılan Karaman\'ın yokluğunda Akhisar\'ı dağıttı\" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

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