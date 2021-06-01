Son 5 sezonda 4'üncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Kovacic, bu final maçlarında yalnızca 17 dakika oynadı

T24 Spor

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, son 5 sezonda 4'üncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Hırvat futbolcu, bu final maçlarında yalnızca 17 dakika süre aldı.

Chelsea, Manchester City ile oynadığı final karşılaşmanın ardından sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak taçlandırılırken, Mateo Kovacic, Devler Ligi şampiyonluk madalyasını takmayı başardı.

Bu şampiyonlukla beraber Kovacic, son 5 sezonda 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken, bu final maçlarında sadece 17 dakika sahada kaldı.

İlk şampiyonluğuna 2015-2016 sezonunda Real Madrid'le ulaşan Kovacic, o sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Toplamda 339 dakika sahada kalan Hırvat oyuncu, final maçında kadroda yer almadı.

2016-2017- ve 2017-2018 sezonlarında yine Real Madrid'le şampiyonluğa ulaşan Kovacic, bu finallerde kadroda yer alsa da forma şansı bulamadı.

Son olarak 2020-2021 sezonunda Chelsea ile Devler Ligi kupasını kaldıran futbolcu, 80. dakikada oyuna dahil oldu ve 17 dakika süre aldı.