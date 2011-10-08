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Yaşam

''Son 40 yılın en iyi insanı'' Bursa'da BURSA (A.A)

08 Ekim 2011 21:56

-''Son 40 yılın en iyi insanı'' Bursa'da BURSA (A.A) - 08.10.2011 - Hollanda Kraliyet Şövalyesi unvanı bulunan ve Hollanda'da 2001'de halk oylamasıyla ''son 40 yılın en iyi insanı'' seçilen gurbetçi iş adamı Bülent Türker, Bursa'nın Yenişehir ilçesini gezdi. İlçeye gelen Türker, burayı çok sevdiğini ve Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu öğrenince de büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Türker, Hollanda ile Osmanlı'nın ilk ilişkilerinin 400. yıl öncesine dayandığını belirtti. İki devlet arasında ilişkilerin başlamasından bugüne kadar ki zamanı anlatacak bir fotoğraf sergisi açacağını kaydeden Türker, ''Bu sergiyi Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'den başlatmak isterim. Bu herkes için heyecan uyandırır'' dedi.  Açılacak serginin Türkiye'de ve yurt dışında onlarca farklı şehirde açılacağını vurgulayan Türker ''Serginin her gittiği yerde Yenişehir'in adını duyurmak için elimizden geleni yaparız. Buranın Osmanlı'ya başkentlik yaptığını daha önce duymamıştım. Bu durum, tanıtım eksikliğini gösteriyor'' diye konuştu.      -Bülent Türker Kimdir?- 30 yıl önce gittiği Hollanda'da işe başladığı bankanın müdürü olan Türker, daha sonra başarılı bir iş adamı oldu. Yaptığı yardımlar ve aldığı ödüllerle adını duyuran Türker, 1993'de ''İnsanlara ve Gönüllü Kuruluşlara Yardım Vakfı'' tarafından Türkiye'nin en başarılı genci ödülünü aldı. Engellilere yaptığı yardımlardan dolayı değişik ülkelerden yüz ellinin üzerinde ödül alan Türker, 1999 ve 2002 yıllarında da ''Mehmetçik Vakfı'' tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.  Bülent Türker, 2001'de Rotterdam'da düzenlenen bir törenle, Hollanda Kraliyet Şövalyelik unvanını alan ilk Türk oldu. Aynı zamanda amatör bir fotoğrafçı da olan Türker, kendi çektiği fotoğraflarla onlarca sergi açtı. Türker'in yayımlanmış kitapları da bulunuyor.

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