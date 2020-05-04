Son 4 yılda devletten 19 milyarlık liralık ihale alan Mehmet Cengiz, çalışanlarını 'ahlak kurallarına uymayan fesih' nedeniyle işten attı!

Cengiz İnşaat'ın, koronavirüs salgını günlerinde iş yüklerinin ağırlaştırılmamasını isteyen Mardin'deki demiryolu işçilerini, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih" anlamına gelen 29 numaralı kodla işten attığı ortaya çıktı.

2016'dan bu yana devletten 19 milyar 400 milyonluk liralık 17 ihale alan işadamı Mehmet Cengiz’in yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat’ın, 15 Nisan’da işlerine son verdiği demiryolu işçilerinin işten çıkışlarını SGK’ya "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işten çıkarma" anlamına gelen 29 numaralı kodla bildirdiği ortaya çıktı.

Belgeyi CHP'li Mahmut Tanal paylaştı

Cengiz İnşaat mağduru işçilerden birinin 'SGK İşten Ayrılış Bildirgesi'ni Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, bildirgede sigortalının işten ayrılış nedeni olarak 29 numaralı kodun yazılmasına isyan etti.

CHP’li Tanal, yaptığı paylaşımda şunları aktardı: "Cengiz İnşaat tarafından 15 Nisan'da işten çıkarılan Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu hattı işçileri, SGK’ya bildirilen işten ayrılış bildirgelerinde, 29 kodu (İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) yazmasının şokunu yaşıyor.

Cengiz İnşaat mağduru işçiler, 29 kodu yüzünden işsizlik maaşından da faydalanamıyor. İŞKUR başvurularını reddediyor. Çaresizler. Gece gündüz çalıştılar, karşılığı 29 kodu oldu! Hak talebi, korona günlerinde iş yüklerinin ağırlaşmasına itiraz etmek mi ahlaksızlık oluyor? Yeni iş başvurularında da 29 kodu emekçilerin karşısına engel olarak çıkacak.



İşçilerin 29 koduyla işten atılmayı hak edecek herhangi bir yanlışları olmadı. Eve ekmek götürme derdindeydiler. Cengiz İnşaat’ın 29 koduyla işten çıkardığı emekçilerin ahlak dışı herhangi bir davranışları olmadı. Çalmadılar, kimsenin namusuna göz dikmediler. Tek suçları, grev haklarını kullanmaları."

29 kodu nedir?

SGK işten çıkış bildirimi kodlarından 29 nolu kodun karşılığı İş Kanunu 25/2 bendidir. Yani ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller’ nedeniyle işten çıkarılmaktır. 29 numaralı kodla işten çıkarılan bir çalışana herhangi bir tazminat ödenmeyeceği gibi kişinin işsizlik ödeneğinden de yararlanması mümkün değildir. Sigortada işverene tek taraflı fesih hakkı veren bu kod, çalışanın sigorta geçmişine not olarak düşülüyor. Böylece çalışan başvuru yaptığı her firmaya bu kodu da sigorta geçmişinde taşıyor.