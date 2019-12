Son 30 yılın en tuhaf isimli kitapları

'Karakalem Resimler'in kitabı

Başka isimler altında

Bu yıl The Bookseller Dergisi, son 30 yıllık süreçte yayınlanmış olup en tuhaf isme sahip olan kitabı seçerek ona Diagram of Diagrams ödülü vermeyi kararlaştırdı. Birbirinden tuhaf isimli 28 kitap arasından Diyagramların Diyagramı ödülü 72 sayfalık Greek Rural Postmen and their Cancellation Numbers / Yunanlı Kırsal Postacılar ve İptal Numaraları’nın oldu. Bunu aratmayacak kadar tuhaf olan diğer adaylardan bazıları şöyle:• After the Orgy / Orjiden Sonra• Archaeology in the American Bottom / Amerikan Mâbâdında Arkeoloji• The Anger of Aubergines / Patlıcanların Öfkesi• Bombproof Your Horse / Atınızı Bomba İşlemez Kılın• Celtic Sex Magic / Keltik Cinsel Büyüler• Living with Crazy Buttocks / Çılgın Butlarla Yaşamak• Coyotes I have Known / Tanıdığım Çakallar• Fancy Coffins / Renkli Tabutlar• God Makes Sex Great / Tanrı Seksi Harika Yapar• Highlights in the History of Concrete / Beton Tarihinde Öne Çıkanlar• The Aesthetics of the Japanese Lunchbox / Japon Sefertasının Estetiği• The Joy of Chicken / Tavuğun Neşesi• Knitting with Dog Hair / Köpek Tüyünden Örgü• People Who Don’t Know They’re Dead / Öldüğünden Bîhaber İnsanlar• The Book of Marmalade / Marmelat Kitabı• Reading Toes / Ayak Parmaklarının Anlamı• Reusing Old Graves / Eski Mezarları Kullanmak• The Sexual Politics of Meat / Etin Cinsel Politiği• Tattooed Mountain Women and Spoon Boxes of Daghestan / Dağıstan’ın Dövmeli Dağ Kadınları ve Kaşık Kutuları