Son 30 yılın en büyük krizi geliyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, ülkeyi son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin beklediği uyarısında bulunurken, "Önümüzde çok zor günler var. Herkes zor zamanlara doğru ilerlediğimizi gözönünde tutmalı. Ancak kimse bunları aşamayacağımızı da düşünmesin" dedi.



Merkez Bankası Başkanı King, Başbakan Gordon Brown ve Maliye Bakanı Alastair Darling'in, vergiler düşürülerek ve kamu harcamaları artırılarak ekonominin canlandırılmasına çalışmak şekildeki çözüm planlarını desteklediğini de belirtirken, bu olağanüstü şartlarda canlandırıcı bazı önlemler almanın son derece mantıklı göründüğünü söyledi.



Yaşanması beklenen krizin etkilerinin 1990'lı yılların başında yaşanan krizin etkilerinden çok daha derin olacağını da belirten King'in açıklamaları, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında önümüzdeki aylarda kesinti yapmayı sürdüreceği ve hatta oranın yüzde 1'e kadar gerileyebileceğinin göstergesi olarak yorumlandı.



İngiltere Maliye Bakanı Alastair Darling ise, ülkesini kısa süreli ancak keskin bir ekonomik şokun beklediğini söyledi.



The Independent gazetesine konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Darling, ekonomik krizin şiddetli yaşanacağını, ancak 2010 yılı itibariyle atlatılmış olacağını belirtirken, belki ilerleyen dönemde vergilerde yeniden bir miktar arttırımda bulunmalarının gerekebileceği uyarısında bulundu.



Bu arada Muhafazakar parti sözcüleri ise İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın İngiltere'de yaşanan ekonomik krizin tek sorumlusu olduğunu savunuyor.



Bugün The Times gazetesine bir makale yazan İngiltere eski Başbakanlarından Muhafazakar Parti eski Lideri John Major da bu görüşü destekleyerek, "Kimse Başbakan Brown'ın ülkemizin yaşadığı ekonomik güçlüklerin Amerika'da başlayan uluslararası krizin bir sonucu olduğu iddiasına inanmamalı" dedi.



İngiltere'de yapılan istatistikler işsizliğin son üç aylık dönemde 140 bin artış göstererek 1 milyon 820 bine tırmandığını gösteriyor. Uzmanlar, trendin böyle devam etmesi halinde işsizlerin sayısının önümüzdeki yılın başına kadar 2 milyonu aşacağı tahmininde bulunuyor.



Merkez Bankası tarafından yapılan tahminlerde de İngiliz ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2 oranında küçüleceğine işaret ediliyor.





