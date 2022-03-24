“Son 3 yılda 78 yabancı papaz ve ailesi Türkiye'yi terk etti”

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Protestan Kiliseler Derneği'nin 2021 Hak İhlalleri İzleme Raporu'nda yabancı uyruklu papazların "sürgüne" mecbur edildiğinin ortaya konduğunu yazdı.

Yabancı papazlara 2019'dan itibaren N-82 ve G-87 kodu verildiğine, N-82 kodunun ise Türkiye'ye giriş için ön izin alma şartı demek olduğuna dikkati çeken Saymaz, “Fakat bu, Türkiye'ye giriş yasağı şeklinde kullanılıyor. Çünkü kod aldıktan sonra izin için başvuranlar reddediliyor” diye yazdı.

G-87 kodunun da Emniyet ve MİT istihbaratıyla sınırdışı etmek anlamına geldiğini belirten Saymaz, “Rapora göre bu kod yabancı ülkelerde silahlı eylemlere ve terörist organizasyonlara adı karışmış olanlara uygulanıyor” dedi.

Saymaz, yazısının devamında şu bilgileri aktardı:

“2019 yılında 35, 2020'de 30, 2021'de 13 olmak üzere 78 papaza kod verildi. Papazların yanı sıra 41 eş ve 66 çocuğa kod uygulandı. Toplam 185 kişi Türkiye'yi terk etti.

Raporda şöyle deniyor:

‘Bu kişiler uzun yıllardır ülkemizde aileleri ile birlikte yaşıyor. Haklarında hiçbir suç kaydı, soruşturma veya mahkumiyet bulunmuyor. Aileden birine verilen ön izinsiz giriş yasağı aile birliğini bozmuş, aile fertlerini büyük bir kaosla baş başa bırakmıştır. Bu insanlara en az beş yıl ülkemize girmeme yasağı verilmiştir.’

Açılan davaların çok azı olumlu şekilde sonuçlandı. Bunları da idare uygulamadı. Tekrar kod ya da vize iptali verildi.”

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