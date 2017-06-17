Son 3 yılda 400 bin öğrenci eğitim hayatını sonlandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı son veriler çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. İlköğretim ve ortaöğretimde okul terklerinin benzerinin yükseköğretimde de artarak devam ettiği anlaşıldı. Son 3 yılda 400 bine yakın öğrenci çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı.

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 2011 -2016 yıllarında ekonomik nedenlerle kaydını sildiren veya donduran öğrenciler hakkında bilgi istedi. Bakanlık tarafından 2015, 2016 ve 2017 yılı verileri paylaşıldı. Kaydını ekonomik nedenlerle sildiren öğrencilere ilişkin ise herhangi bir veri paylaşılmadı.

Nazlıaka’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelttiği bilgi edinme talebine Bakanlık tarafından verilen yanıtlar şu şekilde:

» 2015 yılında 164 öğrencinin disiplin cezası nedeniyle, 129 bin 970 öğrencinin kendi isteğiyle, 32 bin 880 öğrencinin diğer nedenlerle olmak üzere 163 bin 14 öğrencinin devam ettiği yüksek öğretim kurumundan kaydı silinmiştir.

» Bu veriler 2016 yılında ise; 312 öğrenci disiplin cezası, 152 bin 263 öğrencinin kendi isteği, 33 bin 730 öğrencinin diğer nedenler, 268 öğrencinin geçici kayıt sonrası iptal, 1 öğrencinin sahte belge nedeniyle olmak üzere 186 bin 574 öğrencinin devam ettiği yükseköğretim kurumundan kaydının silindiği şeklindedir.

» 2017 yılında disiplin cezası nedeniyle 135, kendi isteğiyle 21 bin 972, diğer nedenlerle 13 bin 942, geçici kayıt sonrası 870 olmak üzere 36 bin 919 öğrencinin okulları ile ilişiği kesilmiştir. 2015, 2016 ve 2017 yılının eğitim döneminde toplamda 386 bin 507 öğrenci çeşitli nedenlerle bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmiştir.

MEB tarafından verilen bilgide belirtilen eğitim dönemlerinde, öğretim yıllarına göre üniversiteden kaydını sildiren ya da donduran kaç öğrencinin yeniden eğitim hayatına başladığına ilişkin verinin ise bulunmadığı ifade edildi. Bunun yanı sıra bağlı bulunduğu üniversite ile ilişiğini kesen öğrencinin kaydının neden silindiğinin ayrıntılı olarak tutulmaması, var olan sorunların çözümü için Bakanlığın işlerliğinin olmamasına işaret ediyor.

MEB acilen çözüm bulmalı

Konuyla ilgili açıklama yapan Nazlıaka, öğrencilerin en büyük sıkıntısının ekonomi, barınma gibi sebeplere dayandığının altını çizerek şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı ayrıntılı bilgi vermekten kaçınsa da on binlerce öğrenci yurt ve kalacak yer sorununu çözemediği ya da eğitimi sürdürecek maddi olanaklara sahip olmadığı için üniversite eğitimine son vermektedir. Son iki yılda ve 2017 yılının şimdiye kadar olan döneminde yükseköğretimden kaydını sildiren 400 bine yakın öğrenci gibi bir rakam ülkemizin geleceği için kaygı verici bir tablodur. Bu nedenle eğitimine ailelerinin uzağında eğitim gören öğrencilerin yaşadığı sorunlar, acilen çözülmelidir. AKP iktidarının kendi kurumları tarafından hazırladığı bu verileri dikkate alması ve geleceğimizin teminatı gençlerin eğitimi ile ilgili açıkça görünen bu sorunun üstüne gitmesi asli görevleri arasındadır.”