Son 3 haftadır pozitif Covid-19 testlerinin bazıları sisteme girilmedi!

Yetkileri kaldırılacak Bu durumun test sonucu pozitif olan vatandaşların tedavileri ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına neden olduğu vurgulanan söz konusu yazıda, şunlar kaydedildi:

Yazıda, Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışma izninin, bünyesinde ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuvarı olan tüm kuruluşlara verildiği ancak 8 Ağustos 2020’den bugüne kadar bazı sağlık kuruluşlarının çalıştıkları test sonuçlarını sisteme kaydetmediklerinin tespit edildiği belirtildi.

“Bu nedenle laboratuvar istemlerinin Bakanlığımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişi ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesinin bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür. Aksine davranan sağlık kuruluşlarımızın test çalışma yetkisi kaldırılacak olup, sorumlular hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.”

Söz konusu yazıda test sonuçlarını bildirmeyen kuruluşlar özel olarak belirtilmedi. Kovid-19 pozitif çıkan sonuçlarla ilgili sisteme giriş yapmama sorunun ağırlıklı olarak özel kuruluşlarda yaşandığı öğrenildi.