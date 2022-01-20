Son 2 yılda en az 28 kadın yüksekten ‘düşme’ sonucu öldü!

Şüpheli bir şekilde yüksekten ‘düşerek’ yaşanan kadın ‘ölümleri’ artmaya başladı. Son 2 yılda en az 28 kadın evde yalnız değilken, balkondan ya da pencereden şüpheli bir şekilde 'düşerek' yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak kayıtlara geçen bu ölümleri birçoğu henüz aydınlanmadı. Soruşması tamamlanan bazı dosyalarda da intihar ettiği öne sürülen kadınların, öldürüldüğü ortaya çıktı.

- Yılın ilk 15 gününde 3 kadın pencereden ‘düştü’. Kocaeli'de polis memuru arkadaşının evine giden 23 yaşındaki Sefanur Çağlar 7. kattan ‘düşerek’ ağır yaralanırken; üniversiteli Melike Şahin, erkek arkadaşının evinin balkonundan ‘düşerek’ hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise adli kontrolle serbest kaldı. Gaziantep'te de evinde arkadaşı Çağrı Şaşmaz'la tartıştığı sırada balkondan ‘düşen’ hemşire Adile Kılınç, hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası Şaşmaz ise tutuklandı.

- Osmaniye'de Naime Özbulat Taş 28 Nisan 2020 tarihinde, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti. Eşi Aşkın Taş, Naime Özbulut'un intihar ettiğini öne sürmüştü. Otopsi sonrası eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

- İstanbul'da Şebnem Köker (29) geçen 21 Haizran'da, Timuçin Bayhan ile Kadıköy'de kaldığı bir pansiyonun 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Bayhan, "Kendi atladı" dese de soruşturma sonrası Köker'in itilerek aşağı atıldığı ortaya çıktı ve Bayhan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

- Gaziantep'te yaşayan Duyugu Delen (17), 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan ise genç kadının intihar ettiğini öne sürmüştü. Çelişkili ifadeler veren Kaplan tutuklandı. Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelecek rapor bekleniyor.

- Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar (17) da iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Otel odasında yanında bulunan Rıza Doğan genç kadının intihar ettiğini öne sürse de Açar'ın, kıyafetlerinde ve tırnaklarında cinsel istismar delilleri bulununca tutuklandı.

- İzmir'de 2 çocuk annesi Selma Erergin, Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta ve İstanbul'da yaşayan Sevcan Demir'in(33) yüksekten düşerek ölmeleri de davaya dönüştü.

“Basına yansımayan vakaları da eklediğinizde sayı çok daha fazla”

Yüksekten düşmeye bağlı gerçekleşen ölümler ilgili Milliyet'e konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, “Basına yansımayan vakaları da eklediğinizde sayı çok daha fazla" dedi. "İntihar olduğu iddia edilen kadın ölümlerinin detaylı incelenmesi gerekiyor" diyen Kar, "Ayrıca ne hikmetse yüksekten düşenlerin hepsi kadın. Bu cinsiyet ayrımı bile başlı başına bir kriter. Erkek kadın intihar oranlarına baktığımızda eşit diyebiliriz. Ancak kadınlar tercih ettiği yöntemler arasında yüksekten atlama birinci sırada değil. Kadınlar, şiddet içeren intihar yöntemlerini seçmez. Bu yöntemleri daha çok erkekler seçiyor" bilgisini aktardı.