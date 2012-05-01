'18 ayda HES ve barajların yapımı ya da işletilmesinde 48 işçi öldü'

Mehveş Evin

(Milliyet, 1 Mayıs 2012)

1 Mayıs’ta HES ölümleri

HES’ler, sadece çevreye ve bölge halkına geri dönülmez zararlar vermiyor. Son 18 ayda HES ve barajların yapımı ya da işletilmesiyle ilgili olarak ölenlerin sayısı 48, yaralananlar 63’i buldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde onları analım

Son 1.5 yılda, HES inşaatlarında yaşanan kaza ve ölümlerin sayısı korkunç bir hızla arttı. Bu inşaatlardaki güvenlik ve denetim mekanizmaları sorgulanmadığı gibi kimse heba olan hayatların hesabını vermiyor. Fethiye Saklıkent Koruma Platformu, ‘HES öldürür’ başlıklı Alp Tekin Babaç’ın yazısı ve Karadeniz İsyanda Platformu’nun çalışmalarından derlenerek hazırlanan raporu takdimimdir.

* 10 Ocak 2011: Bilecik Darca HES’te elektrik akımına kapılan işçi, inşaattan düştü ve hayatını kaybetti.

* 14 Ocak 2011: Artvin Deriner HES’te üzerine iş makinesi devrilen motor ustası hayatını kaybetti.

* 23 Ocak 2011: Giresun Güce’deki HES inşaatında tozdan zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti.

* 24 Ocak 2011: Samsun’da Yeşilırmak üzerine kurulu HES inşaatından düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

* 8 Şubat 2011: Maraş Ekinözü yakınındaki HES’te inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi öldü.

* 6 Mart 2011: İzmir Bergama Çaltıkolu Baraj inşaatında çalışan işçi tıkanan denge tünelini açmaya çalışırken, üzerine düşen hafriyat nedeniyle öldü.

* 8 Nisan 2011: Maraş Ekinözü yakınındaki HES’te denge tüneline düşen 1 işçi öldü.

* 26 Nisan 2011: Adana Aladağ HES’te elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü.

* 18 Mayıs 2011: Muş Varto’daki Alparslan II HES inşaatında akıntıya kapılan 1 işçi hayatını kaybetti.

* 24 Mayıs 2011: Karabük Demir Çelik fabrikalarına ait Karabük HESte inşaattan düşen 1 işçi öldü.

* 30 Mayıs 2011: Batman Kozluk’taki Garzan HES’te iş makinesi devrildi, 1 işçi öldü.

* 12 Haziran 2011: Erzurum İspir Çamlıkaya beldesi yakınlarında, Çoruh nehri üzerine yapılan Arkun HES inşaatında dinamit patlatılırken kayaların altında kalan 1 işçi öldü.

* 25 Temmuz 2011: Adana Karaisalı’daki HES inşaatında üzerine kaya düşen 1 işçi öldü.

* 12 Eylül 2011: Erzurum İspir’deki Arkun HES’te nehre düşen işçi hayatını kaybetti.

* 15 Eylül 2011: Gümüşhane Kürtün’deki Süme Fındık HES’te meydana gelen iş kazalarında 1 işçi öldü.

* 29 Eylül 2011: Adana Kozan’daki HES inşaatından düşen işçi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

* 27 Ekim 2011: Maraş Ekinözü’deki HES inşaatında işçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı 1 işçi öldü.

* 25 Kasım 2011: Erzincan İliç’teki Bağıştaş II HES inşaatında beton kalıp çöktü, 1 işçi hayatını kaybetti.

* 4 Aralık 2011: Şırnak Uludere İnceler HES inşaatında toprak kayması sonucu 3 işçi öldü.

* 11 Aralık 2011: Mersin Anamur Çaltıbükü Köyü yakınındaki inşaatı devam eden Otluca barajında meydana gelen heyelanda 2 işçi öldü.

* 12 Aralık 2011: Erzincan İliç’teki Bağıştaş II HES inşaatında silobas kapağı çarpan işçi hayatını kaybetti. Sinop Boyabat’ta HES inşaatında beton kalıp çöktü, 1 işçi öldü.

* 22 Aralık Elazığ’da Beyhan HES inşaatında 1 işçi mıcır bandına kapılarak öldü.

* 12 Ocak 2012: Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi yakınındaki Ceyhan Irmağı üzerindeki Kandil baraj inşaatında işçilerin üzerine kaya yuvarlandı, 1 işçi öldü.

* 27 Ocak 2012: Şırnak’ta HES inşaatına giden kamyon uçuruma yuvarlandı 1 işçi öldü.

* 24 Şubat 2012: Adana Kozan Gökdere HES barajının kapağı patladı 10 kişi öldü.

* 4 Mart 2012: Nevşehir Avanos Bozca Köyü yakınındaki Kızılırmak üzerine yapılan Hasankale regülatörü ve HES inşaatında iş makinesiyle birlikte suya düşen 1 işçi kaybolarak öldü.

* 15 Mart 2012: Adana Kozan Menge HES inşaatında demir bağlama işçisi dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapılarak kayboldu.

* 22 Mart 2012: Erzurum’un Olur İlçesi’ndeki Ayvalı baraj inşaatında ayağını makineye kaptıran işçi, kan kaybından öldü.

* 26 Mart 2012: Antep’in Nizip İlçesi’ndeki Hancağız Barajı’ndaki bir tünelde sıkışan metan gazı patladı, 2 işçi öldü.

* 11 Nisan 2012: Erzurum’un İspir İlçesi’ndeki EnerjiSA’nın Arkun HES Barajı’nın yapımını üstlenen Limak’ın şantiyesinde 1 işçi öldü.

* 12 Nisan 2012: Van Muradiye HES havuzunda, elektrik çarpması sonucu ölen 1 kişinin cesedi bulundu.

* 21 Nisan 2012: Tokat Niksar yakınındaki Kelkit Çayı üzerinde yapımı devam eden Niksar HES’te su altına beton blok indirme işinde çalışan dalgıç, girdaba kapılarak öldü.

* 4 Nisan 2012: Erzurum Aşkale’de 5 TEDAŞ işçisi HES göletindeki elektrik iletim hattını tamir etmek isterken göle düştü ve donarak öldü.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tablo bu. Kutlu olsun.