Son 16 turunda yenilen Kerem Kamal, final şansını yitirdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 60 kiloda milli güreşçi Kerem Kamal, Moldovalı rakibi Victor Ciabanu'ya yenilerek final şansını kaybetti. Kerem, Moldovalı rakibi finale çıkarsa repeseaj mücadelesi verecek.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 21 yaşındaki güreşçimiz Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Moldovalı Ciobanu ile karşı karşıya geldi. Müsabakada kötü bir performans sergileyen Kerem, Moldovalı rakibi Victor Ciabanu'ya 8-0 sayı tuşuyla yenildi.

Milli sporcu, Ciobanu'nun finale yükselmesi durumunda repesaj mücadelesi yapacak.