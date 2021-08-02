Son 16 turunda yenilen Cenk İldem, oyunlara veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milenov'a yenilerek final şansını yitirdi. İldem, Bulgar Milenov'un finale çıkamaması nedeniyle oyunlara veda etti.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakalarda erkekler grekoromen stil 97 kilo son 16 turunda Bulgar Kiril Milenov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride geçti. İkinci devrede bir sayı bulan milli sporcu, rakibinin savunması karşısında zorlandı ve mücadeleyi 3-1 yitirdi.

Repesaj mücadelesi için Milenov'un finale çıkmasını bekleyen Cenk İldem, Bulgar sporcunun İranlı Mohammadhadi Saravi'ye yenilmesiyle oyunlardan elendi.