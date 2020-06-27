Son 15 yılda rakı üretimi 20 milyon litre azaldı; çiftçinin gelir kaybı 500 milyon lirayı buldu!

Türkiye’de son 15 yılda rakı üretiminin 20 milyon litre azalması üzüm ve anason üreticilerinin gelir kaybına yol açtı. Son 15 yılda çiftçinin gelir kaybının 500 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Alkollü içecek sektörünün vergi, ceza, sahte içki gibi konular üzerinden konuşulduğunu belirten Mey Diageo CEO’su Levent Kömür, işin arka planı olan tarımsal üretimin göz ardı edildiğini söyledi. Kömür, son 15 yılda rakı üretiminin 20 milyon litre azalması ile çiftçiden 250 milyon lira daha az üzüm ve anason alındığını ifade etti.

Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre; bir grup gazeteci ile 'Tarım buluşması'nda bir araya gelen Mey Diageo CEO’su Levent Kömür ve şirket yöneticileri 7 yıldan beri Ege Üniversitesi ile sürdürülen çalışmalar sonucunda 3 çeşit anasonun ilk kez tescil edildiğini açıkladı.

Üretim kaybı çiftçiyi olumsuz etkiliyor

Son 15 yılda rakı üretiminin 20 milyon ton azaldığını anlatan Levent Kömür şu bilgileri verdi: "Şimdiye kadar şirketimiz adına konuşurken ana konumuz hep alkol oldu, ürünlerimiz, ürünlerimizin kalitesi, ÖTV artışlarının tetiklediği fiyat yükselmeleri, sahte içki gibi.



Bunları ne kadar konuşabildiğimiz ise ayrı bir tartışma konusu. Bugün üretimimizin arka planını konuşmak istiyoruz. Aslına bakarsanız biz bir çiftçi şirketiyiz. Elazığ Ziraat Odası’na 4025 numaralı çiftçilik belgesi ile kayıtlıyız. Ülkemizde tarıma dayalı sanayide ilk beş şirketten biriyiz, yaş meyve sebze ihracatında birinci sıradayız. Biz tarıma dayalı bir sanayi kolundayız, yani gücümüzü topraktan alıyoruz.



Kendimizi tarıma dayalı sanayi şirketi olarak tanımladığımızda iyi haberlerin yanında bizi üzen olumsuzluklar da var, onlara da kısaca değinmek istiyorum. Rakı tüketimi 15 yılda 20 milyon litre azaldı. Üretim azalıp ithalat artınca üzüm ve anason üreten çiftçiler yılda 500 milyon TL daha az kazanıyor. Ama daha da vahimi var, vergilerin çok artması kayıt dışını çok artırdığı için devlet her yıl 2.5 milyar lira vergi geliri kaybediyor. Bu rakam ile her yıl en az 120 tane 1000’er büyükbaş hayvanın yetiştirileceği çiftlik kurulabilir."

Anasonda ilk ticari tescil

Anasonun rakı sektörü için lokomotif ürün olduğunu vurgulayan Kömür, "Ege Üniversitesi ile birlikte 7 yıldır devam eden anason tohumu ıslah çalışmalarımızda elde ettiğimiz tohumlar için Tarım ve Orman Bakanlığı’na tescil başvurusu yapmıştık. Bakanlık geçtiğimiz hafta bu tohumlardan ‘Yeni 37’; ‘Ege 53’ ve ‘Altın 8’in tescilini onayladı." diye konuştu.