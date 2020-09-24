Son 15 ayda yapılan 57 anketin ortalaması: Erdoğan, yüzde 50'ye ulaşamıyor

Özkiraz, Twitter hesabı yaptığı paylaşımda 57 anketin ortalamasını paylaştı. Son 15 ayda 19 araştırma şirketinin yaptığı anketlere göre, AKP ve Erdoğan'ın iktidar olma şansı yok. Kararsızlar dağıtılmadan AKP ve MHP'nin toplamda alacağı ortalama oy oranı 40,62 olarak hesaplandı.

Kemal Özkiraz'ın paylaştığı 57 anketin kararsızlar dağıtılmadan ortalamasına göre partiler şu oranlarda oy aldı:

AKP: Yüzde 32,35

CHP: Yüzde 24,29

MHP: Yüzde 8,27

İYİ Parti: Yüzde 9,2

HDP: Yüzde 9,3

Karasızlar: Yüzde 14

Diğer: Yüzde 2,6

Kararsızlar dağıtıldığında ise partilerin ortalama oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 37,6

CHP: Yüzde 28,24

MHP: Yüzde 9,6

İYİ Parti: Yüzde 10,7

HDP: Yüzde 10,8

Diğer: Yüzde 3.02

Erdoğan, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 40'ı bulamadı

Yapılan anketlere göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kararsızlar dağıtılmadan ortalama 39,9 oranında oya sahip. Kararsızların dağıtılması durumunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46,1 olarak hesaplandı.