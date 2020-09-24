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Politika

Son 15 ayda yapılan 57 anketin ortalaması: Erdoğan, yüzde 50'ye ulaşamıyor

Erdoğan'ın oy oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 39,9 olarak hesaplandı

24 Eylül 2020 00:11

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 19 araştırma şirketinin son 15 ayda yaptırdığı 57 anketin ortalamasını paylaşırken, AKP'nin ortalama oy potansiyeli yüzde 32,35, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortalama oy potansiyeli yüzde 39,9 olarak hesaplandı.

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