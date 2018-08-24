Son 12 sezonun en düşük değerli Bursaspor'u

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, şimdilik 28.5 milyon Euro\'luk kadro değeri ile son 12 sezonunun en düşük kadro değerine sahip oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, dün yaptığı açıklamalarda takımın kalitesinin artması gerektiğine işaret etmişti. Oyuncuların transfer değerlerini hazırlayan Alman internet sitesi Transfermarkt verilerine göre ise Bursaspor, son olarak Henri Saivet\'nin gelişiyle birlikte kadro değerini 28 milyon 500 bin Euro\'ya yükseltti. Ancak bu rakam, son 12 sezonun en düşük değeri oldu. Yeşil beyazlı kulübün 2006/07 sezonundaki kadro değeri 23 milyon 900 bin Euro olarak gösterilirken, o günden bu yana Bursaspor futbol takımının kadro değeri şimdilik en düşük değerde gözlemleniyor.

Bu süreç içerisinde Bursaspor\'un tarihinin de en yüksek kadro değerine ulaştığı sezon 2015/16 sezonu oldu. Yeşil beyazlı kulüp söz konusu sezonda 89 milyon 380 bin Euro\'luk değeriyle dikkat çekiyordu. Bursaspor\'un ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009/10 sezonundaki kadro değeri ise 32 milyon 500 bin\'di.

Transfer döneminin henüz kapanmamasıyla birlikte kadroya en az 2 takviye daha yapması beklenen Bursaspor\'da bu rakamın önümüzdeki günlerde artması beklenirken, yönetim Samet Aybaba\'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.