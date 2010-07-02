Son 100 yılın en estetik 400 poposu

T24

Dian Hanson’ın yayımladığı kitapta Pam Anderson, Serena Williams, Eve Howard gibi ünlüler var. Porno ikonu John Stagliano, sinemacı Tinto Brass, oyuncu Robert Crumb ile de söyleşiler yapılmış. Kitapta son 50 yılda Amerika’da ortaya çıkan meme takıntısı yüzünden popülaritesi azalan poponun, Jennifer Lopez gibi ünlüler ve cinsellik odaklı hip hop kültür sayesinde tekrar popülerleştiği yorumu yapılıyor. Hanson, eleştirilse de koleksiyon var olan eğilimin yansıması. Biyologlara göre poponun işlevi, koşarken vücut dengesini sağlamak.