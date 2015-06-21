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Yaşam

Son 10 yılda bir milyondan fazla ehliyete 'alkol'den el kondu

Ceza puanını aştığı gerekçesiyle 108 bin 906 sürücü trafikten men edildi

21 Haziran 2015 15:40

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde son 10 yılda alkollü araç kullanan bir milyon 149 bin 965 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yol kontrolleri ve radar uygulamalarıyla yapılan çalışmalar neticesinde milyonlarca sürücünün ehliyetine işlem yapıldı.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla son 10 yıllık dönemde ehliyeti elinden alınan sürücü sayısı bir milyon 297 bin 973 olarak kayıtlara geçti. 

En çok alkolden gitti

Ehliyete el konulma nedenleri arasında alkollü araç kullanımı ilk sırada yer aldı. 10 yıllık dönemde toplamda bir milyon 149 bin 965 sürücünün ehliyetine alkollü olarak direksiyon başına geçtiği için el konuldu.

Alkolden dolayı kaptırılan ehliyet sayısı, toplam alınan ehliyet sayısının yüzde 88'ini oluşturdu.

Son 10 yılda ceza puanını aştığı gerekçesiyle 108 bin 906, beş kez hız limitini aştığı için 8 bin 865, diğer nedenlerden dolayı da 30 bin 237 kişinin sürücü trafikten men edildi.

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