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Ekonomi

Son 10 yılda 227 çocuk iş kazasında öldü

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 2003-2013 arasında 227 çocuk iş kazasından hayatını kaybetti

14 Ekim 2014 21:24

Hülya Karabağlı

Çalışma Bakanlığı’na göre, 2003-2013 arasında 227 çocuk iş kazasından yaşamını yitirirken, en fazla ölüm 2006 ve 2008 yıllarında yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2003- 2013 arasında yani 10 yıllık dönemde 227 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini, aynı dönemde 149 çocuk işçisine iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri aldığını bildirdi. Bakanlık verilerine göre,  2013 yılında iş kazasında ölen çocuk işçi yok.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, çocuk işçilerle ilgili soru önergesini yanıtladı.

18 yaşından küçük kayıt dışı çalıştırılma rakamları gibi bazı sorulara yasalarda yer alan mevzuatla yanıt verdi. Bakan Çelik, çocuk işçiliğinin önlenmesi için çıkarılan yasalara da dikkat çekti ve yönetmelik değişikliklerine dikkat çekti. Çalışma Bakanlığı’nın verdiği yanıta göre, 2013 yılında 16-17-18 yaşında iş kazasından ölen çocuk yok. 2003-2013 arasında iş  kazasından 227 çocuk öldü. Bakanlık verilerine göre, 2009 yılında 13 çocuk, 2006 ve 2008’de 29 çocuk iş kazasına kurban gitti.

Bakanlık, 2003-2013 arasında toplam 149 çocuğun iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik gelirinden yararlandığını bildirdi. 

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